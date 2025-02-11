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Trump’tan Çelik ve Alüminyuma Gümrük Vergisi

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TRUMP’IN GÜMRÜK VERGİSİ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te gerçekleştirilen bir törende çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasını sağlayan başkanlık kararnamelerini imzaladı. Trump, yaptığı açıklamada, “İstisnasız tüm alüminyum ve çelik ürünlerine yüzde 25 oranında gümrük vergisi getiriyoruz” diyerek, bu adımın “Amerika’yı yeniden zenginleştirmenin başlangıcı” olduğunu ifade etti.

ENDÜSTRİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ

Trump, önceki ABD yönetimlerinin başarısız ticaret politikalarına dikkat çekerek, ABD çelik ve alüminyum endüstrisinin hak ettiği konumda olmadığını belirtti. “Ulusumuz çelik ve alüminyumun yabancı topraklarda değil Amerika’da üretilmesini istiyor” ifadeleriyle, büyük ABD endüstrilerinin yeniden başarısını kazanma zamanının geldiğini vurguladı.

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