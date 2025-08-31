Trump’tan Chicago’ya: Suçları Düşürün Yoksa Geliyoruz

TRUMP’IN ELEŞTİRİLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, Chicago’da altı kişinin yaşamını yitirdiği ve 24 kişinin silahlı yaralanmalarının yaşandığı olaylara dikkat çekerek, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden Illinois Valisi JB Pritzker’i eleştirdi. Trump, “Illinois’in zayıf ve acınası Valisi JB Pritzker suçları önlemekte yardıma ihtiyacı olmadığını söylüyor. ÇILGIN!!! Hemen çözmeli, yoksa biz geliyoruz.” şeklinde bir açıklama yaptı.

BASKENTİN BAŞARISI

Trump, federal müdahale sonrasında Washington DC’de suç oranlarının hızla düştüğünü belirtti. “DC neredeyse sadece 14 günde SUÇSUZ BİR BÖLGE hâline geldi. Orada yaşayan ve çalışan insanlar çok memnun!!!” ifadeleriyle başkentteki durumu vurguladı.

CHICAGO’YA MÜDAHALE PLANI

Trump, Chicago’nun da Washington DC’de uygulanan federal suç operasyonuna benzer bir şekilde hedef alınacağını açıkladı. Ulusal Muhafız birliklerini konuşlandırmayı ve Metropolitan Polis Teşkilatı’nı federal denetim altına almayı planladığını belirtti.

BELEDİYE BAŞKANINDAN YÜRÜTME EMRİ

Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson, federal operasyon planlarına tepki göstererek yürütme emri çıkardı. Johnson, olası silahlı araçlar ve aktif görevdeki askerlerin şehirde bulunabileceğine dikkat çekti ve militarize göçmenlik uygulamalarını eleştirdi.

FEDERAL AJANLARA YENİ KURALLAR

Yürütme emri kapsamında Chicago polisi, federal göçmenlik operasyonlarına iş birliği yapmaktan men edildi. Şehir kurumlarına federal koordinasyon çabalarına karşı tüm yasal yolları kullanma yetkisi verildi. Ayrıca, federal ajanların maske takmamaları, vücut kameralarını kullanmaları ve isim ile rozet numarasını açıkça göstermeleri zorunlu kılındı.

TRUMP’A VAZGEÇ ÇAĞRISI

Johnson, yürütme emriyle Trump’a, şehirde askeri güç konuşlandırma planlarından vazgeçmesi yönünde bir çağrıda bulundu.