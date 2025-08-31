Trump’tan Chicago’ya: Suçu Önleyin Yoksa Geliriz

TRUMP’IN UYARILARI

ABD Başkanı Donald Trump, Chicago’da gerçekleşen ve altı kişinin ölümüne, 24 kişinin silahla yaralanmasına yol açan olayları gündeme getirerek, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden Illinois Valisi JB Pritzker’i eleştirdi. Trump, “Illinois’in zayıf ve acınası Valisi JB Pritzker suçları önlemekte yardıma ihtiyacı olmadığını söylüyor. ÇILGIN!!! Hemen çözmeli, yoksa biz geliyoruz” ifadelerini kullandı.

KENT ÖRNEĞİ

Trump, federal müdahale sonrası Washington DC’de suç oranlarının hızla düştüğünü dile getirerek, “DC neredeyse sadece 14 günde SUÇSUZ BİR BÖLGE hâline geldi. Orada yaşayan ve çalışan insanlar çok memnun!!!” sözlerini kaydetti.

FEDERAL MÜDAHALE PLANI

Trump, Chicago’nun da Washington DC’de uygulanan federal suç operasyonuna benzer şekilde hedef alınacağını açıkladı. Bu bağlamda, Ulusal Muhafız birliklerini konuşlandıracağını ve Metropolitan Polis Teşkilatı’nı federal denetim altına alacağını duyurdu.

BELEDİYE BAŞKANINDAN TEPKİ

Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson ise federal operasyon planlarına karşı yürütme emri çıkardı. Johnson, olası silahlı araçlar ve aktif görevdeki askerlerin şehirde bulunabileceğine dikkat çekerek, militarize göçmenlik uygulamalarını eleştirdi.

KURALLAR VE SINIRLAMALAR

Yürütme emriyle Chicago polisi, federal göçmenlik operasyonlarına iş birliği yapmaktan men edildi. Ayrıca, şehir kurumlarına federal koordinasyon çabalarına karşı tüm yasal yolları kullanma yetkisi verildi. Federal ajanların maske takmaması, vücut kameralarını kullanması ve isim ile rozet numarasını göstermesi de zorunlu hale getirildi.

TRUMP’A ÇAĞRI

Johnson, yürütme emriyle Trump’a, göçmenlik uygulamaları için şehirde askeri güç konuşlandırma planlarından vazgeçmesi çağrısını yineledi.