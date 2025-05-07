Trump’tan Çin’e Yeni Tarifeler Açıklaması

GERİLEN ABD-ÇİN İLİŞKİLERİ

ABD ve Çin ilişkileri gerilirken, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik yeni tarifeleri açıkladığı dönem, gerilimin tırmanmasına neden oldu. Trump, Çin’den ithal edilen ürünlere yüzde 145 oranında gümrük vergisi getirmişti. Son gelişmede, Trump, Çin Büyükelçisi David Perdue için düzenlenen bir yemin töreninde konuştu. Törende gündeme tekrar Çin’e uygulanacak tarifeler geldi.

VERGİLERİ GERİ ÇEKMEYE AÇIK DEĞİL

Törende, Trump’a yöneltilen “yüzde 145 oranındaki gümrük vergisini geri çekmeye açık mısınız?” sorusuna “Hayır” cevabını verdi. Bu açıklama, ABD ile Çin arasında ticari ilişkilerdeki gerginliği daha da artırdı.

TİCARET GÖRÜŞMELERİ İDDİALARINA CEVAP

Trump, ABD’nin Çin ile ticaret görüşmeleri başlattığı iddialarını da yalanladı. Kendisi, görüşmelerin Washington’un talebi üzerine başladığını savunanları “geri dönüp dosyalarını incelemeleri gerektiğinin” altını çizerek eleştirdi.

TİCARET AÇIĞI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Trump, daha önce ABD’nin Çin ile ticarette “yılda bir trilyon dolar kaybettiğini” belirterek, “şimdi hiçbir şey kaybetmiyoruz” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

ABD’Lİ YETKİLİLERİN MÜZAKERELERİ

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer’in 8 Mayıs’ta İsviçre’de Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile ticaret müzakerelerine başlayacağı bilgisi verildi. Trump’ın tavrı ise, ABD ile Çin arasındaki ticaret çatışmasının ve daha düşük gümrük vergisi seviyeleri üzerine olası bir anlaşma yolundaki zorlukların altını çiziyor.