Trump’tan Çin’e Yönelik Çip Kısıtlaması

ÇİP SEKTÖRÜNDE SERT KONTROLLER GELİYOR

ABD hükümeti, çip sektörüne yönelik denetimlerini artırmak için adımlar atıyor. Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre, Trump yönetimi, Biden dönemindeki Pekin’in teknolojik gücünü sınırlama çabalarını devam ettirerek ve genişleterek Çin’e uygulanan yarı iletken kısıtlamalarını daha da sıkılaştırmayı düşünüyor.

BİR ARAYA GELİP STRATEJİ BELİRLİYORLAR

Bu kapsamda, ABD’li yetkililer kısa bir süre önce Japon ve Hollandalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Tokyo Electron ve ASML mühendislerinin Çin’de yarı iletken donanım bulundurmalarını sınırlamak amacıyla yapılan bu toplantının önemli olduğu ifade edildi. Ayrıca, ABD yönetimi, ana müttefiklerin bu Çin sınırlamalarına uymasını sağlamayı hedefliyor. Trump’ın, Lam Research, KLA ve Applied Materials gibi Amerikan şirketlerine yönelik uygulamaların müttefik ülkeler tarafından da benimsenmesini istediği bildiriliyor.

HİSSELERDEKİ DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Öte yandan, Çin’e ihraç edilen Nvidia çiplerinin miktar ve türü üzerinde de kısıtlamalar getirmeyi amaçlıyor. Bu gelişmeler sonrası, Japon çip şirketlerinin hisselerinde düşüş gözlemleniyor. Özellikle Tokyo Electron, yüzde 4,4 ile en fazla düşüşü gösteren şirket konumunda.