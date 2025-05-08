Trump’tan Çin Tarifesi Açıklaması Geldi

GERİLİM ARTIYOR

ABD ve Çin arasındaki gerginlik her geçen gün daha da artıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik yeni tarifeler açıklaması, gerilimi tırmandırdı. Trump, Çin’den ithal edilen ürünlere yüzde 145 oranında gümrük vergisi uygulamaya başladığını duyurmuştu. Son gelişmelerde, Trump, Çin Büyükelçisi David Perdue için düzenlenen yemin töreninde açıklamalarda bulundu. Yeniden gündeme gelen konu ise, Çin’e uygulanan tarifeler oldu.

VERGİLERİ GERİ ÇEKMEYE AÇIK DEĞİL

Törende yaptığı konuşmada, Trump’a, Çin’den ithal edilen ürünlere uygulanan yüzde 145’lik gümrük vergisini geri çekmeyi düşünüp düşünmeyeceği soruldu. Trump, bu soruya “Hayır” diye yanıt verdi. Ayrıca ABD’nin, Çin ile ticaret görüşmeleri başlattığı yönündeki iddiaları da reddetti. Trump, müzakerelerin Washington’un çağrısı üzerine başladığı şeklindeki söylemlerin doğruluğunu sorguladı.

KAYIP OLDUĞU İDDİALARINA CEVAP

Öte yandan, Trump daha önce ABD’nin Çin’e ticarette yılda bir trilyon dolar kaybettiğini belirtmişti ve bu noktadaki ticaret açığına vurarak, “Şimdi hiçbir şey kaybetmiyoruz” dedi. Ticaret müzakereleri hakkında ise, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer’in, Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile 8 Mayıs’ta İsviçre’de bir araya geleceği öğrenildi.

TRUMP’IN TUTUMU ÜZERİNE ELEŞTİRİLER

Trump’ın tutumuna yönelik yorumlar yapıldı. Bu tutum, ABD ile Çin arasında ticaret konusundaki çatışmanın ve daha düşük gümrük vergisi seviyeleri üzerinde bir anlaşmaya ulaşma yolundaki zorlukların altını çiziyor.