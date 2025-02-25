Trump’tan Çip Sektörüne Sert Müdahale

ÇİP SEKTÖRÜNE YÖNELİK YENİ KONTROLLER

ABD yönetimi, çip endüstrisine yönelik denetimlerini sıkılaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bloomberg’in aktardığına göre, Trump yönetimi, Biden döneminin Pekin’in teknolojik gücünü kısıtlama çabalarını devam ettirerek ve bu çabaları genişleterek, Çin’e yönelik yarı iletken kısıtlamalarını daha da sertleştirmeyi hedefliyor.

MÜTTEFİKLERLE TOPLANMA

Bu kapsamda ABD’li yetkililer, yakın zaman önce Japon ve Hollandalı meslektaşlarıyla bir araya gelerek, Tokyo Electron ve ASML mühendislerinin Çin’de yarı iletken ekipman bulundurmalarını sınırlama konusunda görüş alışverişinde bulundu. ABD yönetiminin, önemli müttefiklerin bu Çin kısıtlamalarına uyum sağladığını görmek istediği ifade edildi. Trump’ın, Lam Research, KLA ve Applied Materials gibi Amerikan firmalarına yönelik uygulamaların müttefikler tarafından da benimsenmesini talep ettiği vurgulandı.

Aynı zamanda, Çin’e ihraç edilen Nvidia çiplerinin miktar ve türü üzerinde de kısıtlamalar getirilmesi planlandığı belirtildi. Bu gelişmelerin ardından Japon çip şirketlerinin hisselerinde bir düşüş yaşandı. Özellikle Tokyo Electron, yüzde 4,4 ile hisselerindeki düşüşe liderlik etti.