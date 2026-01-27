Trump’tan El-Maliki’ye Adaylık Tepkisi: Irak’a Destek Kesilebilir

trump-tan-el-maliki-ye-adaylik-tepkisi-irak-a-destek-kesilebilir

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN EL-MALİKİ’YE TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump, Irak’ın eski Başbakanı Nuri Kamil el-Maliki’nin yeniden başbakanlık için aday gösterilmesine karşı çıktı.

EL-MALİKİ SEÇİLİRSE IRAK’A DESTEĞİ ÇEKERİZ

Trump, el-Maliki’nin adaylığına ilişkin tehditkar bir açıklama yaparak, “Irak, Nuri Kamil el-Maliki’yi başbakan olarak yeniden seçerek çok kötü bir seçim yapabilir. El-Maliki’nin son dönemde iktidardayken ülke yoksulluğa ve tam bir kaosa sürüklendiğine tanık olduk. Bunun tekrar yaşanmasına izin verilmemelidir. Onun çılgın politikaları ve ideolojileri nedeniyle, seçilmesi durumunda ABD Irak’a artık yardım etmeyecek ve biz yardım etmediğimizde Irak’ın başarısı, refahı ya da özgürlüğü sıfıra inecektir” şeklinde ifadelerde bulundu.

KOORDİNASYON ÇERÇEVESİ EL-MALİKİ’Yİ ADAY GÖSTERDİ

Irak’ta 11 Kasım 2025’te gerçekleştirilen genel seçimleri kazanan Şii parti liderlerinden oluşan Koordinasyon Çerçevesi, meclisteki en büyük grup olarak Nuri el-Maliki’yi başbakan adayı olarak ilan etmişti.

