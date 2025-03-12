Trump’tan Elon Musk’a Tesla Desteği

TRUMP VE MUSK’IN BULUŞMASI

ABD Başkanı Trump, Tesla araçlarının sergilendiği bir etkinlikte, Elon Musk ile bir araya gelerek, Beyaz Saray’ın bahçesinde bulunan Tesla araçlarla fotoğraf çektirdi. Trump, normalde araç kullanmadığını belirtse de Musk’a destek amacıyla bir Tesla satın alacağını ifade etti. Trump, “Satın alacağım çünkü birincisi, bu harika bir ürün, olabildiğince iyi. İkincisi, bu adam enerjisini ve hayatını bunu yapmaya adadı ve bence kendisine haksızlık yapıldı” şeklinde konuştu.

TESLA BAYİLERİNE YÖNELİK İDDİALAR

Başkan Trump, Tesla bayilerine yönelik ortaya atılan şiddet eylemleri iddialarının “iç terör eylemi” olarak değerlendirileceğini ve bu olayların faillerinin ağır sonuçlarla karşılaşacağını belirtti. Beyaz Saray’da park halinde bulunan bir filodan kırmızı bir Tesla Model S seçen Trump, aracın içine binerek, kameralar karşısında poz verdi.

AUTO KULLANIMI HAKKINDA YORUMLARI

Trump, “Şimdi bir tane alacağım. Kötü haber şu ki, kullanmama izin yok çünkü uzun zamandır araba kullanmadım. Araba kullanmayı çok severim ama Beyaz Saray’da kullanacağım ve personelimin kullanmasına izin vereceğim. Benim kullanmama izin yok.” ifadeleriyle araç kullanma konusundaki kısıtlamaları dile getirdi.