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Trump’tan Gazze İçin Yeni Açıklama

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TRUMP’IN GAZZE PLANI ÜZERİNE YENİ AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze planı ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu ve ‘Gazze Şeridi, çatışmalar sona erdikten sonra İsrail tarafından ABD’ye devredilecek’ diye belirtti. Trump, inşaat çalışmalarının yavaşça ve dikkatlice yapılacağını ifade etti.

DEVLET İŞBİRLİĞİ VE YENİ YERLEŞİM ALANLARI

Truth Social üzerinden paylaşım yapan Trump, ‘Çatışmaların sonunda Gazze Şeridi İsrail tarafından ABD’ye teslim edilecek. Chuck Schumer (ABD Senatosu Çoğunluk Lideri) gibi Filistinliler, bölgede yeni ve modern evlerin bulunduğu, çok daha güvenli ve güzel bir yere yerleştirilecek’ dedi. Trump, ‘Yavaş yavaş ve dikkatli bir şekilde…’ diyerek bölgede bir güven ortamı oluşturulacağını vurguladı.

BÜYÜK GELİŞTİRME PROJELERİ

Aynı zamanda, Trump, ‘Gerçekten mutlu, güvende ve özgür olma şansları olacak. Dünyanın dört bir yanından büyük geliştirme ekipleriyle çalışan ABD, yavaş yavaş ve dikkatli bir şekilde, dünyada türünün en büyük ve muhteşem gelişmelerinden biri haline gelecek olan projelerin inşasına başlayacak’ diye ekledi. Trump’ın ifadesine göre, ‘ABD’nin askerine ihtiyaç olmayacak! Bölgeye istikrar hakim olacak!!!’

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