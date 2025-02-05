Trump’tan Gazze İçin Yer Değiştirme Önerisi

TRUMP VE NETANYAHU GÖRÜŞMESİNDEN AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray’da yaptıkları toplantının ardından ortak bir basın toplantısı düzenlediler. Trump, ilk başkanlık döneminde Netanyahu ile başarılı bir ortaklık kurduklarını belirtti. Biden döneminin ise istediği başarıyı getirmediğini ekleyen Trump, “Eğer ben başkan olsaydım, Orta Doğu ve dünyada birçok çatışma ve savaş yaşanmazdı” dedi. Ekibiyle mevcut sorunların hepsini çözeceklerini vurguladı.

Gazzelilerin YERLEŞTİRİLMESİNE DAİR GÖRÜŞLER

Görüşmeden önce Trump, Gazzelilerin başka ülkelere yerleştirilebileceği fikrini gündeme getirdi ve Gazze’de yaşayanları “şanssız” olarak nitelendirdi. Başka ülkelerin Gazzelilere kapılarını açabileceğini söyleyen Trump, “Bu, büyük zenginliğe sahip komşu ülkeler tarafından karşılanabilir. Birçok yerleşim bölgesi ya da tek bir büyük bölge olabilir” şeklinde konuştu. Gazzelilerin bu şekilde barış ve huzur içinde yaşayabileceğini savunarak, “Filistinlilerin Gazze’ye geri dönmek istemesinin sebebi, bir alternatiflerinin olmaması” dedi.

GAZZE’Yİ DEVRALMA PLANI

Trump, Gazze’nin şu anda bir “yıkım sahası” olduğunu ve ciddi bir tehlike barındırdığını ifade ederek, “ABD’nin Gazze Şeridi’ni devralacağını” açıkladı. Bölgeyi yeniden yapılandıracaklarını belirten Trump, “Burada patlamamış bombalar ve silahların sökülmesinden, yıkılmış binaların temizlenmesinden sorumlu olacağız. Halk için sınırsız iş ve konut imkanı sağlayacak bir ekonomik kalkınma hedefliyoruz” dedi.

GELECEK PLANLARI VE ZİYARETLERİ

Trump, Gazze’de aynı olayların yaşanmasına izin vermeyeceğini ifade ederek, “Geri dönemem. Geri dönersem, yüz yıldır olduğu gibi sonlanacak” dedi. Gazze’ye ABD askerlerinin gönderilebileceğinin sinyalini veren Trump, “Gerekeni yapacağız ve bu, tüm Orta Doğu’nun gurur duyacağı bir şey olacak” şeklinde konuştu. Yeniden inşa edildikten sonra Gazze’de dünya insanlarının yaşayacağını öngören Trump, “Dünyanın her yerinden temsilciler, Filistinliler de dahil orada bulunacak” dedi.

Ateşkes VE ZİYARET PLANI

Ateşkesin süresine dair kesin bir şey söyleyemeyeceğini belirtip, “Ateşkes, akan kan ve ölümleri sonsuza kadar sona erdirebilecek daha büyük ve kalıcı bir barışın başlangıcı olabilir” şeklinde konuştu. İsrail’i çok sevdiğini ve hem Gazze’ye hem de diğer ülkelere ziyaret yapmayı planladığını ifade etti.

NETANYAHU’ DAN TRUMP’A ÖVGÜLER

Netanyahu ise Hamas karşısındaki hedeflerinin değişmediğini vurgulayarak, “Tüm rehineleri kurtarmak ve Gazze’nin İsrail için tehdit oluşturmamasını sağlamak istiyorum” dedi. Trump’a yönelik övgülerde bulunan Netanyahu, “Birlikte çalışarak savaşı kazanmanın yanı sıra barışı da sağlayacağız” ifadesini kullandı. Netanyahu, Trump’ın vizyonunun ve alternatif fikirlere açıklığının İsrail’in hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacağını düşünüyor. Trump’ı İsrail’in Beyaz Saray’daki “en büyük dostu” olarak nitelendirip, “Bölgemiz için parlak bir gelecek kuracak, büyük ittifakımızı daha da yükseklere taşıyacağız” dedi.