Trump’tan Göstericilere Tehdit: “Vururuz!”

TRUMP’IN PAYLAŞIMIYLA PROTESTOLAR ÜZERİNE AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabı üzerinden Los Angeles’taki gösterilere dair bir açıklama yaptı. “İsyancılar” olarak tanımladığı protestocuların Ulusal Muhafız görevlilerine tükürme eğiliminde olduğunu iddia eden Trump, “Tükürürlerse vururuz. Size daha önce hiç olmadıkları kadar sert vurulacaklarına söz veriyorum. Böyle bir saygısızlığa tahammül edilmeyecektir” şeklinde konuştu. Trump, Ulusal Muhafız birliklerine yönelik böyle bir hareketi kesinlikle kabullenmeyeceklerini vurguladı ve “Bu, ABD Başkanı’nın Los Angeles’ta devam eden Gavin Newsom’dan ilham alan felaket niteliğindeki isyanlarla ilgili bir açıklamasıdır” ifadesini kullandı. Paylaşımında, California’nın Demokrat Valisi Newsom’un soyadını “scum” (pislik) kelimesiyle yazdığı dikkat çekti.

LOS ANGELES’TA ICE KARŞITI PROTESTOLAR

Los Angeles’ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek vermek amacıyla gerçekleştirilen gösteriler sürerken, Trump yönetiminden sert tepkiler yükselmeye devam etti. ICE karşıtı protestolar sırasında birçok kişi gözaltına alınmış ve zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında ciddi çatışmalar yaşanmıştı. ABD Başkanı Trump, Los Angeles’taki durumu kontrol altına almak için Ulusal Muhafızların görevlendirildiğini açıklarken, bölgedeki olaylardan Demokrat yöneticileri sorumlu tuttu.