Trump’tan Gümrük Vergisi: Yabancı Filmler %100!

TRUMP’IN GÜMRÜK VERGİSİ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Mayıs 2025’te Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, yabancı ülkelerde üretilen ve ABD’ye ithal edilen tüm filmlere %100 gümrük vergisi uygulanması için Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliği’ne talimat verdiğini duyurdu. Trump, bu kararın Amerikan film endüstrisini korumak amacıyla alındığını ifade etti.

HOLLYWOOD TEHLİKEDE Mİ?

Trump, paylaşımında ABD film endüstrisinin “çok hızlı bir şekilde öldüğünü” öne sürdü. Diğer ülkelerin, vergi indirimleri ve finansal teşvikler ile Amerikan film yapımcılarını ve stüdyolarını kendilerine çektiğini belirtti. Trump, “Hollywood ve ABD içindeki birçok bölge adeta harap oluyor” diyerek, bu durumu “yabancı ülkelerin kasıtlı bir çabası” olarak nitelendirdi. Bu durumu ulusal güvenlik açısından bir tehdit olarak değerlendirdi.

PROPAGANDA VE EKONOMİK TEHDİT

Trump, yabancı filmlerin sadece ekonomik bir tehdit olmadığını, aynı zamanda “mesaj ve propaganda” aracı olarak kullanıldığını savundu. Bu nedenle, ABD’de film üretimini canlandırmak için ciddi bir adım attığını vurguladı. Trump, “Filmlerin yeniden Amerika’da yapılmasını istiyoruz” diyerek, %100 gümrük vergisi uygulamasının derhal hayata geçirilmesini talep etti.

UYGULAMA DETAYLARI BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Kararın nasıl uygulanacağına dair henüz net bilgiler yok. Verginin, yalnızca yabancı stüdyoların ürettiği filmler mi yoksa ABD’li şirketlerin yurt dışında çektiği yapımları da mı kapsayacağı belirsiz. Örneğin, Disney, Marvel ve Netflix gibi büyük stüdyolar, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerde vergi teşviklerinden faydalanarak sıkça çekim yapıyor. Motion Picture Association (MPA) ve stüdyolar, bu kararın ayrıntıları hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

KÜRESEL ENDÜSTRİ ÜZERİNDEKİ ETKILER

Hollywood, 2024 yılında küresel gişede yaklaşık 30 milyar dolar gelir elde etmesine rağmen, pandemi sonrası azalan sinema seyircisi ve streaming platformlarının artışı nedeniyle zorlu günler geçiriyor. Diğer yandan, Kanada, İngiltere ve Avustralya gibi ülkeler, cazip teşviklerle film üretimini kendilerine çekmeyi başarıyor. Trump’ın kararı, uluslararası ortak yapımları ve küresel film ticaretini olumsuz etkileyebilir. Çin’in Nisan 2025’te ABD filmlerine kota koyması gibi karşı hamleler, bu ticaret savaşını daha da kızıştırabilir.