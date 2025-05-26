Trump’tan Harvard’a Sert İfadeler: Radikalleri Almayacağız!

TRUMP’IN HARVARD ÜNİVERSİTESİ’NE YÖNELİK ELEŞTİRİLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı son paylaşımda Harvard Üniversitesi hakkında sert eleştirilerde bulundu. Trump, yabancı öğrenci listelerinin hâlâ sunulmadığını ifade ederek, ülkede kalmaması gereken öğrencilerin tespit edilmesinin bu sebepten ötürü geciktiğini savundu.

HARVARD’IN YABANCI ÖĞRENCİ LİSTELERİNE YETKİNLİK

Trump açıklamalarında, “Harvard’dan hâlâ yabancı öğrenci listelerini bekliyoruz. Milyarlarca dolarlık saçma harcamanın ardından, ülkeye geri alınmaması gereken kaç tane radikalleşmiş çılgın ve sorun çıkarıcı olduğunu ancak bu şekilde öğrenebiliriz” şeklinde ifadeler kullandı. Harvard Üniversitesi’nin belgeleri sunma konusunda yavaş davrandığını ileri süren Trump, bunun “muhtemelen iyi bir nedeni” olduğunu öne sürdü. Ayrıca, Harvard’ın kendisi için “en uygun hakimi” bulduğunu iddia ederek yargı sürecine de atıfta bulundu. Trump, paylaşımını “Ama endişelenmeyin, hükümet sonunda kazanacak!” şeklindeki sözleriyle sonlandırdı. Trump, daha önce Harvard’ın bazı federal fonlarını kesme tehditinde bulunduğu ve üniversitenin öğrenci politikalarını eleştirdiği bilinmektedir.