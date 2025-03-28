Trump’tan İlk İftar Konuştukları Dikkat Çekti

TRUMP İFTAR PROGRAMINDA MÜSLÜMAN TEMSİLCİLERLE BULUŞTU

ABD Başkanı Trump, ikinci başkanlık döneminin başlangıcında düzenlediği iftar programında çeşitli Müslüman ülkelerin temsilcileri ile Amerikalı Müslüman liderleri bir araya getirdi. Trump, programda yaptığı konuşmasında, “Ramazanınız mübarek olsun” diyerek katılımcılara seslendi ve Amerikalı Müslümanların 2024 Kasım ayında gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde kendisine sunduğu desteği vurgulayarak memnuniyetini dile getirdi.

MÜSLÜMANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Toplantıda, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Lübnan, Pakistan gibi ülkelerden gelen temsilciler yer aldı. Trump, “2024 başkanlık seçimlerinde bizi rekor sayıda destekleyen yüz binlerce Müslüman Amerikalıya da çok özel teşekkür etmek istiyorum. Bu inanılmazdı” açıklamasında bulundu. Ayrıca, Müslüman topluma verdikleri sözleri tutmakta olduklarını belirtti. “Herkesin imkansız olduğunu söylediği tarihi İbrahim Anlaşmalarını temel alarak Orta Doğu’da kalıcı barışı tesis etmek için aralıksız bir diplomasi yürütüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

MICHIGAN’LI MÜSLÜMANLARA ÖZEL MESAJ

Trump, özellikle Michigan eyaletindeki Müslüman topluluğa hitap ederek, “Ben başkan olduğum sürece sizin yanınızda olacağım. Sizin için orada olacağım. Bunu bilmenizi istiyorum” dedi. Ayrıca, “Müslüman dostlarımıza çok teşekkür ederim. Daha parlak ve daha umutlu bir geleceğe ulaşmak için sizlerle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum” şeklinde konuştu.