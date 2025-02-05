Trump’tan İran’a Nükleer Anlaşma Çağrısı

NÜKLEER BARIŞ ANLAŞMASI ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik “nükleer barış anlaşması” çağrısında bulundu ve nükleer silah geliştirme çabaları nedeniyle Tahran’a karşı “maksimum baskı” kararnamesini yeniden yürürlüğe sokan bir belgeyi imzaladı. Trump, “İran nükleer silahlara sahip olamaz” diyerek, ABD’nin acil olarak üzerinde çalışması gereken “doğrulanmış bir nükleer barış anlaşmasına” ulaşması gerektiğinin altını çizdi.

SOSYAL MEDYADA YAPILAN AÇIKLAMALAR

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, bu konudaki düşüncelerini dile getirdi. yaptığı açıklamada, İran’ın nükleer silah programının uluslararası güvenlik için bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Bu doğrultuda, gerekli adımların atılması gerektiğini belirtti.