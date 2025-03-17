Trump’tan İran’a Uyarı: Husiler Üzerinden Mesaj

ABD BAŞKANINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Husiler tarafından düzenlenen saldırılara ilişkin İran’ın sorumlu olacağını ifade etti ve “Husiler tarafından yapılacak herhangi bir saldırı ya da misillemeye büyük bir güçle karşılık verilecek” şeklinde bir uyarıda bulundu.

HUSİLERDEN İSRAİL’E TEHDİT

Husiler, 7 Mart tarihinde yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’ye yardımların girişine dört gün içinde izin vermesi gerektiğini, aksi takdirde İsrail’e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını dile getirmişti. Trump, 15 Mart’ta Truth Social platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, orduya Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” başlatma talimatı verdiğini duyurdu.

HUSİLERDEN YENİ HEDEF BELİRGİNLİĞİ

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı açıklamada, ABD’ye ait uçaklarla savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını vurguladı ve “Saldırılarımız devam ettiği sürece, deniz seferlerindeki engellemeler Washington’ı da kapsayacak” dedi. İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere’nin başkent Sana dahil bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 53 kişinin yaşamını yitirdiğini, 98 kişinin ise yaralandığını bildirdi.