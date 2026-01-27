Suriye Ordusu’ndan PKK/YPG’ye Uzun Süreli Ateşkes Kararı

Suriye ordusu, terörist unsurların denetimindeki bölgelere yönelttiği operasyonlarda dikkate değer bir ilerleme kaydetti. Şam yönetimi, kısa zamanda geniş alanlarda kontrol sağlarken, entegrasyon süreci çerçevesinde terör örgütüne tanınan süreyi uzatma kararı aldı.

ATEŞKES SÜRESİ 15 GÜN DAHA UZATILDI

Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamalara göre, YPG ile daha önce sağlanan ateşkesin süresi uzatılarak 24 Ocak saat 23.00’ten itibaren geçerli olmak üzere 15 gün daha devam edeceği bildirildi. Bölgedeki askeri hareketlilik ile diplomatik görüşmeler sürerken, İsrail cephesinden gelen açıklamalara dikkat çekildi.

İSRAİL’DEN PKK/YPG’YE DESTEK AÇIKLAMASI

Suriye’deki gelişmelerin sıcaklığını korumasıyla, İsrail Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG’ye destek veren bir bildiri yayınladı. Açıklamada, terör örgütü unsurlarının bir azınlık grubu olarak tanıtılarak, bu örgütün baskı ve şiddetle karşı karşıya olduğu iddia edildi.

İSRAİL İLE PKK/YPG ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Gazze’de devam eden ve binlerce sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırılara imza atan İsrail hükümetinin açıklamasında, “İnsan hakları ayrımcılık yapmaz. Sessizlik tarafsızlık anlamına gelmez” ifadeleri yer aldı. Bu durum, İsrail’in bölgedeki politikaları konusundaki çelişkileri ve riyakarlığı bir kez daha gözler önüne serdi. Daha önce ABD’li yetkililer ve terör örgütü liderleri tarafından da ifade edilen İsrail’in terör örgütüne olan desteği dikkat çekti. ABD’li Senatör Lindsey Graham, terör örgütü PKK/PYD/SDG unsurlarını, “İsrail ile güçlü şekilde hizalanmış müttefikler” olarak tanımladı. Graham’ın bu açıklamalarından kısa süre sonra, SDG’nin siyasi kolunun liderlerinden İlham Ahmed ise, İsrail ile olan ilişkilerini doğruladı ve İsrailli isimlerle görüşmeler yaptıklarını belirterek, bu görüşmelerin somut bir destek bulması durumunda, kaynağı ne olursa olsun her türlü dış yardıma açık olduklarını ifade etti.