AB Rusya’dan Gaz İthalatını Aşamalı Olarak Sonlandırıyor

Avrupa Birliği Konseyi, üye ülkelerin temsilcileri tarafından Rusya’dan boru hattı gazı ile sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatının aşamalı bir şekilde sona erdirilmesine dair düzenlemenin kabul edildiğini duyurdu. Bu düzenlemenin, Rusya’dan AB’ye gerçekleştirilen boru hattı gazı ve LNG ithalatını kademeli olarak yasaklayacağı ifade edildi. Mevcut sözleşmelere bir geçiş dönemi tanınacağının belirtildiği açıklamada, bu kademeli yaklaşımın fiyatlar ve piyasa üzerindeki olumsuz etkileri sınırlayacağı vurgulandı. Yapılan açıklamada, “LNG ithalatı için tam yasak 2027 yılının başından itibaren, boru hattı gazı ithalatı için ise 2027 sonbaharından itibaren geçerli olacaktır” ifadesine yer verildi. Düzenlemenin, AB’nin Rus enerji tedarikine bağımlılığını sona erdirme hedefine ulaşmada önemli bir adım olduğu vurgulanırken, yeni kurallara uyulmaması durumunda maddi yaptırımların uygulanacağı belirtildi.

MACARİSTAN VE SLOVAKYA DİRENDİ

Söz konusu düzenlemeye Slovakya ve Macaristan karşı çıkma eğiliminde. Macaristan, yeni düzenlemeye karşı hukuki süreç başlatacağını ve konuyu Avrupa Adalet Divanı’na taşıyacağını dile getirdi. Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde AB, doğal gaz ihtiyacının yüzde 45’ini Rusya’dan karşılıyordu. Ancak geçen yıl itibarıyla AB’nin Rusya’dan gaz temin oranı yüzde 13 seviyesine geriledi.