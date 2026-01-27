Altın Fiyatları Rekor Kırdı Yatırımcılar Güvenli Liman Arıyor

altin-fiyatlari-rekor-kirdi-yatirimcilar-guvenli-liman-ariyor

Altın fiyatları uluslararası siyasi gerginliklerin yatırımcıları güvenli liman arayışına itmesiyle 5 bin 100 doları aşarak tarihi zirvelere ulaştı. Spot altın, dünkü işlemlerde TSİ 16.37 itibarıyla yüzde 1,9 artış göstererek ons başına 5 bin 76 dolar seviyesinde işlem gördü. Gün içinde 5 bin 110 dolara ulaşarak rekorunu yeniledi.

GÜMÜŞ DE TARİHİ ZİRVEYİ GÖRDÜ

Gümüş de tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Spot gümüş, ons başına 114 dolarla yeni bir rekor kırdı. Gümüş fiyatları, geçtiğimiz cuma günü 100 dolara olan eşiği aşıp tırmanışa geçmişti.

TRUMP’IN GÜMRÜK VERGİSİ TEHDİDİ

Son siyasi gerilimlerle ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Kanada’nın Çin ile bir ticaret anlaşmasını uygulamaya geçirmesi durumunda ülkeye yüzde 100 gümrük vergisi getireceğini belirtti. Uzmanlar, bu yıl kıymetli metallerde en büyük etkenin Trump olacağını ifade ediyor. Ayrıca, bu hafta düzenlenecek olan ABD Merkez Bankası toplantısında bankanın faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor; buna ek olarak Trump yönetiminin de Fed Başkanı Jerome Powell üzerinde faizleri düşürmesi yönünde baskı kurduğu belirtiliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Ali Tutal’a Beyin Kanaması Teşhisi Konuldu

Usta sanatçı Ali Tutal, evinde yaşadığı beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Entübe edilen sanatçının sağlık durumu ciddiyetini sürdürüyor.
Gündem

ABD Tarife Artışını Güney Kore’ye Duyurdu

ABD Başkanı Trump, ticaret anlaşmasını devreye almadığı için Güney Kore ile olan otomobil, kereste ve ilaç gibi ürünlerdeki tarifeleri %15'ten %25'e yükseltti.
Gündem

Kıyamet Saati Güncellemeleri Bekleniyor: Riskler Artıyor

Bilim camiası, Kıyamet Saati'nin güncellenmesini bekliyor. İbrelerin gece yarısına yaklaşması muhtemel, mevcut durum ise insanlık için en tehlikeli anları simgeliyor.
Gündem

Dijitalleşme İle Elektrik Bağlantı Süreçlerinde Yenilik

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu düzenleme enerji sektöründe önemli yenilikler sunuyor.
Gündem

Beşiktaş’tan Eyüpspor Eşleşmesi Sonrası Açıklama

Beşiktaşlı Cengiz Ünder, Eyüpspor ile elde edilen beraberlik sonrası yaptığı açıklamalarda maçın değerlendirmesini paylaştı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.