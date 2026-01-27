Altın Fiyatları Rekor Kırdı Yatırımcılar Güvenli Liman Arıyor

Altın fiyatları uluslararası siyasi gerginliklerin yatırımcıları güvenli liman arayışına itmesiyle 5 bin 100 doları aşarak tarihi zirvelere ulaştı. Spot altın, dünkü işlemlerde TSİ 16.37 itibarıyla yüzde 1,9 artış göstererek ons başına 5 bin 76 dolar seviyesinde işlem gördü. Gün içinde 5 bin 110 dolara ulaşarak rekorunu yeniledi.

GÜMÜŞ DE TARİHİ ZİRVEYİ GÖRDÜ

Gümüş de tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Spot gümüş, ons başına 114 dolarla yeni bir rekor kırdı. Gümüş fiyatları, geçtiğimiz cuma günü 100 dolara olan eşiği aşıp tırmanışa geçmişti.

TRUMP’IN GÜMRÜK VERGİSİ TEHDİDİ

Son siyasi gerilimlerle ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Kanada’nın Çin ile bir ticaret anlaşmasını uygulamaya geçirmesi durumunda ülkeye yüzde 100 gümrük vergisi getireceğini belirtti. Uzmanlar, bu yıl kıymetli metallerde en büyük etkenin Trump olacağını ifade ediyor. Ayrıca, bu hafta düzenlenecek olan ABD Merkez Bankası toplantısında bankanın faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor; buna ek olarak Trump yönetiminin de Fed Başkanı Jerome Powell üzerinde faizleri düşürmesi yönünde baskı kurduğu belirtiliyor.