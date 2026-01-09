Trump’tan İran Açıklaması Dünya Genelinde Endişe Yarattı

Trump, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “İran büyük bir sorunla karşı karşıya. İnsanlar bazı yönetimleri ele geçirmiş gibi görünüyor. Birkaç hafta önce böyle bir durum olası görünmüyordu. Şu an durumu dikkatle izliyoruz. Geçmişte olduğu gibi müdahalede bulunabiliriz ve canlarını yakacakları yerden vurabiliriz. İran’a gireceğimiz anlamına gelmiyor ancak vurma niyetimiz söz konusu olabilir. Başkan Obama bu tür eylemlerden uzak durdu. İran’daki gelişmeler oldukça dikkat çekici. İran halkına kötü davrandılar ve şimdi bunun karşılığını ödüyorlar. Gelecek günlerde neler olacağını göreceğiz, durumu yakından izliyoruz.”
FLAŞ FLAŞ FLAŞ
Gündem
İstanbul İçin Kar Yağışı Uyarısı: Okullar Tatil Olacak Mı
İstanbul'da hafta sonu etkili olacak soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı bekleniyor. Gözler İstanbul Valiliği'ne çevrildi.
Gündem
TFF 43 Antrenörü PFDK’ya Sevk Etti
Süper Lig kulüplerinde son 5 yılda görev yapmış 43 antrenör, bahis oynamaktan dolayı disiplin kuruluna sevk edildi.
Gündem
Buruk Ve Tedesco Derbi Öncesi Açıklamalarda Bulundu
Okan Buruk ve Domenico Tedesco, Süper Kupa finali öncesi yaptıkları açıklamalarda Buruk psikolojik avantajı vurgularken, Tedesco ise sabırsızlıklarını dile getirdi.
Gündem
Husumet Yüzünden Gelen Ölümcül Saldırı: Firari Hükümlü Aranıyor
Gaziosmanpaşa'da firari bir hükümlü, önceden husumet beslediği kişiyi evinin önünde öldürdü ve ardından ortadan kayboldu. Kesinleşmiş hapis cezası 8 yıl 11 ay 15 gün.
Gündem
Gazze’deki Can Kaybı Sayısı 71 Bin 409’a Yükseldi
Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 71.409'a ulaştı. Olaylar, geçici ateşkese rağmen devam ediyor.