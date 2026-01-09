Trump’tan İran Açıklaması Dünya Genelinde Endişe Yarattı

Trump, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “İran büyük bir sorunla karşı karşıya. İnsanlar bazı yönetimleri ele geçirmiş gibi görünüyor. Birkaç hafta önce böyle bir durum olası görünmüyordu. Şu an durumu dikkatle izliyoruz. Geçmişte olduğu gibi müdahalede bulunabiliriz ve canlarını yakacakları yerden vurabiliriz. İran’a gireceğimiz anlamına gelmiyor ancak vurma niyetimiz söz konusu olabilir. Başkan Obama bu tür eylemlerden uzak durdu. İran’daki gelişmeler oldukça dikkat çekici. İran halkına kötü davrandılar ve şimdi bunun karşılığını ödüyorlar. Gelecek günlerde neler olacağını göreceğiz, durumu yakından izliyoruz.”