Trump’tan İran Saldırılarına Dair Açıklama Geldi

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN İRAN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Mücteba Hamaney’in İran’ın yeni lideri olması sonrasında bir açıklama yaptı. Trump, İran’a yönelik saldırıların sona erme takvimine dair ayrıntılı bilgi vermekten kaçınırken, nihai kararın kendisine ait olduğunu ve Netanyahu’nun görüşlerini de göz önünde bulunduracağını ifade etti. Trump, İsrail’i ve çevresindekileri yok etmek istediğini öne sürdüğü İran’a yönelik saldırıların amacının, bu ülkenin yok edilmesi olduğunu belirtti.

SAVAŞIN SÜRESİ HAKKINDA BEKLENTİLER

Trump, İran’a yönelik başlattıkları saldırıları ne zaman durduracaklarına dair bir zaman dilimi vermezken, doğru zamanın geldiğinde karar vereceğini açıkladı. “Son kararı ben vereceğim, fakat Netanyahu’nun görüşlerini de dikkate alacağım.” diyerek, sürecin nasıl ilerleyeceği hakkında bilgi verdi. Beyaz Saray’ın basın söyleme göre, Washington yönetimi savaşın 4 ila 6 hafta sürmesini beklediklerini açıklamıştı.

İSRAİL’İ YOK ETMEYE YÖNELİK SALDIRILAR

Trump, 28 Şubat’ta başlattıkları operasyonun amacının, İran’ın İsrail’i ve çevresindekileri yok etme hedefi olduğunu dile getirerek, “Birlikte çalıştık ve İsrail’i yok etmek isteyen bir ülkeyi yok ettik.” şeklinde konuştu. ABD’nin savaşı sona erdirmesi durumunda, İsrail’in saldırılara devam edip etmeyeceğine dair soruya ise, “Bunun gerekli olacağını düşünmüyorum.” yanıtını verdi. Saldırıların ne kadar süreyle devam edeceğine dair tarih vermekten kaçınsa da, Beyaz Saray perşembe günü yaptığı açıklamada bu savaşın süresinin 4 ila 6 hafta olabileceğini dile getirmişti.