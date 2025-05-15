Trump’tan İstanbul Gelişmesi: “Cuma Türkiye’deyim!”

DÜNYA İSTANBUL’DA RUSYA-UKRAYNA GÖRÜŞMELERİNİ KONUŞUYOR

Dünya, 15 Mayıs 2025’te İstanbul’da başlayan Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine odaklanırken, ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çekici bir açıklama geldi. Trump, geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelebileceğini ifade etmişti. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu görüşmelere katılmaması, Trump’ın planlarını değiştirmesine neden oldu. Diplomasi sahnesine geri dönmek için kararlı olan Trump, “Cuma günü İstanbul’a gidebilirim!” diyerek, küresel gündemde sarsıcı bir etki yarattı.

TRUMP’IN İSTANBUL PLANI DEĞİŞTİ

Donald Trump, 15 Mayıs’ta İstanbul’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy ve Rusya temsilcileri arasında düzenlenecek barış görüşmelerine katılmayı hedefliyordu. 14 Mayıs 2025 tarihli Reuters haberine göre Trump, Orta Doğu turu (Suudi Arabistan, Katar, BAE) dolayısıyla yoğun bir programa sahip olmasına rağmen İstanbul’a gelme ihtimalini değerlendiriyordu. Ancak Trump, bugün İstanbul ziyaretini iptal etti. Beyaz Saray yetkilileri, bu durumu lojistik zorluklar ve Putin’in katılım belirsizliği ile açıkladı.

CUMA GÜNÜ TÜRKİYE’YE GELEBİLİRİM

Trump, bugün yaptığı son dakika açıklamasında, 16 Mayıs 2025 Cuma günü için İstanbul’a gelmeye hazır olduğunu duyurdu. “Uygun görülmesi halinde Ukrayna-Rusya görüşmeleri için Cuma günü Türkiye’ye gidebilirim,” diyen Trump, barış sürecine katkıda bulunma isteğini belirtti. 13 Mayıs 2025 tarihli CNN haberine göre Trump, Zelenskyy’nin Putin ile doğrudan görüşme talebini destekleyerek, görüşmelerin liderler düzeyinde yapılması gerektiğini savunuyor. Cuma günü planladığı bu ziyaret, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğindeki görüşmelerin ikinci gününe denk geliyor.

PUTİN’E SERT GÖNDERME

Trump’ın açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm, Putin’in İstanbul’a gelmemesiyle ilgili sözleri oldu. “‘Ben gitmezsem Putin gelmez’ dedim ve haklı çıktım,” diyen Trump, bu ifadeleriyle Rusya liderine dolaylı bir göndermede bulundu. 15 Mayıs 2025 tarihli Reuters haberine göre Putin, İstanbul görüşmelerine bizzat katılmaktansa, deneyimli teknokratlar olan Vladimir Medinsky ve Alexander Fomin’den oluşan bir heyet gönderdi.