Trump’tan Kağıt Pipet Kararına Geri Dönüş

TRUMP’TAN KAĞIT PİPET AÇIKLAMASI

ABD’nin Başkanı Donald Trump, Joe Biden’ın aldığı ‘kağıt pipet’ kararını ortadan kaldıracak bir başkanlık kararnamesine imza atacağını belirtti. Trump, “Plastiğe geri dönüyoruz” sözleri ile konuyu gündeme getirdi.

TRUMP’IN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Trump, sosyal medya platformunda kağıt pipetlere yönelik düşüncelerini dile getirerek, “Sahtekar Joe’nun ‘Plastik pipete hayır, yalnızca kağıt!’ kararı artık öldü. Artık içeceğinizi, ağzınızda iğrenç şekilde eriyen kağıt pipet olmadan keyifle içebilirsiniz” ifadesini kullandı.

BİDEN’IN KARARI VE GELECEK DEĞİŞİKLİKLER

Ayrıca Trump, bir başka paylaşımında Biden’ın ‘kağıt pipet’ kararını geçersiz kılacak olan başkanlık kararnamesine imza atma niyetini duyurdu ve “Plastiğe geri dönüyoruz” sözleriyle bu konunun altını çizdi.