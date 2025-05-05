Trump’tan Karar: Yabancı Filmlere %100 Gümrük!

ABD BAŞKANI, YABANCI FİLMLERE GÜMRÜK VERGİSİ GETİRİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Mayıs 2025’te Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, yabancı ülkelerde üretilen ve ABD’ye ithal edilen tüm filmlere %100 gümrük vergisi uygulanması için Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliği’ne talimat verdiğini duyurdu. Trump, bu kararın Amerikan film endüstrisini korumak amacıyla alındığını vurguladı.

HİZMET VEREN SEKTÖRDE SORUNLAR VAR

Trump, paylaşımında, ABD film endüstrisinin “çok hızlı bir şekilde öldüğünü” savundu. Diğer ülkelerin, vergi indirimleri ve maddi teşviklerle Amerikan film yapımcılarını ve stüdyolarını çektiğini iddia eden Trump, “Hollywood ve ABD içindeki birçok bölge adeta harap oluyor” şeklinde konuştu. Bu durumu “yabancı ülkelerin kasıtlı bir çabası” olarak değerlendiren Trump, bunun ulusal güvenlik açısından bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

EKONOMİK VE SOSYAL RİSKLER

Trump, yabancı filmlerin sadece ekonomik bir tehdit olmadığını, aynı zamanda “mesaj ve propaganda” aracı olarak kullanıldığını açıkladı. Bu nedenle, ABD’de film üretimini canlandırmak amacıyla sert bir adım attığını ifade eden Trump, “Filmlerin yeniden Amerika’da yapılmasını istiyoruz” diyerek, %100 gümrük vergisinin biran önce uygulanmasını istedi.

UYGULAMA DETAYLARI BELİRSİZ

Kararın nasıl hayata geçirileceği şu anda netlik kazanmadı. Verginin, sadece yabancı stüdyolar tarafından üretilen filmleri mi, yoksa ABD’li şirketlerin yurt dışında çektiği yapımları da mı kapsayacağı henüz belirsiz. Örneğin, Disney, Marvel ve Netflix gibi büyük stüdyolar, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerdeki vergi teşviklerinden yararlanarak sıkça çekim yapıyor. Motion Picture Association (MPA) ve stüdyolar, kararın detayları hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

KÜRESEL FİLM ENDÜSTRİSİNDE DENGELER DEĞİŞİYOR

Hollywood, 2024 yılında küresel gişede yaklaşık 30 milyar dolar gelir elde etmiş olmasına rağmen, pandemi sonrası azalan sinema seyirci sayısı ve streaming platformlarının artışıyla zorlu bir dönem geçiriyor. Öte yandan, Kanada, İngiltere ve Avustralya gibi ülkeler, cazip teşviklerle film üretimini çekiyor. Trump’ın bu kararı, uluslararası ortak yapımları ve küresel film ticaretini etkileyebilir. Ayrıca, Çin’in Nisan 2025’te ABD filmlerine kota koyması gibi karşılıklı uygulamalar, ticaret savaşını alevlendirebilir.