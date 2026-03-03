Trump’tan Kongreye İran’a Yönelik Savaş Bildirimi

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a karşı yapılan saldırılara ilişkin Kongre’ye “savaş yetkileri” bildirimi gönderdi. Gönderdiği belgede, gerekmesi halinde ek adımlar atılabileceğini vurguladı. Trump’ın Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley’e ilettiği mektupta, saldırılarda ABD kara unsurlarının kullanılmadığını ve operasyonun sivil kayıpları minimum seviyeye indirmek için usulüne uygun bir biçimde planlandığını belirtti. ABD’nin “hızlı ve kalıcı” barış amaçladığını ifade eden Trump, mevcut durum itibariyle askeri faaliyetlerin süresi ve kapsamının kesin olarak tahmin edilemeyeceğini kaydetti. Trump, “Yönetimimin İran’ın kötü niyetli davranışlarına karşı diplomatik bir çözüm bulma konusunda birçok kez çaba göstermesine rağmen, ABD’ye ve müttefikleriyle ortaklarına yönelik tehdit katlanamaz bir boyuta ulaştı.” dedi.

ABD GÜÇLERİNDEN BÜYÜK DARBE

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD güçlerinin İran Devrim Muhafızları Ordusu’na yönelik birçok askeri tesis ve hava savunma sistemlerinin imha edildiğini bildirdi. Açıklama, bu operasyonun komuta ve kontrol merkezleri ile füze ve İHA fırlatma platformlarını da kapsadığını ortaya koydu.

LÜBNAN’DA YENİ BİR TEHDİT

İsrail ordusunun, Lübnan’ın güneyinde yer alan 59 köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunduğu bilgisi aktarıldı. Bölgedeki sakinlerin evlerini terk etmeleri yönünde çağrıda bulunulduğu belirtildi.

İRAN’DAN ABD’YE SUÇLAMALAR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD yönetiminin iddialarının aksine İran’ın tehdit oluşturmadığını savundu. Arakçi, “Rubio hepimizin bildiği şeyi itiraf etti: ABD, İsrail adına kendi isteğiyle bir savaşa girdi. İran’dan hiçbir zaman sözde bir ‘tehdit’ olmadı.” ifadesinde bulundu. Ayrıca, Arakçi, “Dolayısıyla hem Amerikan hem de İran kanının dökülmesi, ‘önce İsrail’ diyenlerin sorumluluğundadır. Amerikan halkı daha iyisini hak ediyor ve ülkelerini geri almalı.” dedi.

NETANYAHU’DAN TEYİT

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik cevaplarının hızlı ve kararlı olacağını belirtti. Netanyahu ayrıca, “Hükümeti değiştirmeye ya da değiştirmemeye karar vermek İran halkına kalmıştır” açıklamasında bulundu. Öte yandan, İran karşıtlığı nedeniyle Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki barışın mümkün olabileceğini öne sürdü.

DUBAİ’DE ÇATIŞMA

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde ABD askerlerine ait bir bölgeyi hedef aldığını açıkladı. Sahada elde edilen verilere göre, olayda 160’tan fazla ABD donanması mensubunun bulunduğu, en az 40 Amerikan askerinin öldürüldüğü ve 70’inin yaralandığı iddia ediliyor.

TRUMP’TAN AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, bir medya muhabirine verdiği demeçte, “ABD’nin Riyad’daki büyükelçiliğine yapılacak saldırılara ve ABD personelinin ölümüne vereceği yanıtları çok yakında göreceksiniz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Trump, İran’a karşı kara saldırısı gereksinimi doğacağını düşünmediğini de kaydetti.

RİYAD’DA GÖRÜLEN PATLAMALAR

Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde bulunan elçilikler bölgesinde patlama sesleri duyuldu. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Riyad’daki ABD büyükelçilik binasının iki insansız hava aracı ile hedef alındığını ve küçük çaplı bir yangın çıktığını açıkladı.