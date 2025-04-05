“Trump’Tan Korkmuyorum” Dedi

AVUSTRALYA BAKANINDAN TRUMP’A SERT ÇIKIŞ: “KORKMUYORUM”

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı gümrük vergileri, uluslararası tepkileri artırıyor. Avustralya Ticaret ve Turizm Bakanı Don Farrell, ülkesinin bu vergilerden muaf tutulması için mücadele edeceklerini vurgulayarak, Trump’tan korkmadığını açıkça dile getirdi.

AVUSTRALYA’NIN TİCARİ ÇIKARLARINI SAVUNACAKLARINI BELİRTTİ

Farrell, yaptığı açıklamada, İşçi Partisi hükümetinin serbest ticaret konusundaki kararlı duruşuna dikkat çekti. “Başkan Trump’tan korkmuyorum. Ticaret bakanı olarak görevim Avustralya’nın çıkarlarını temsil etmek, bu gümrük vergilerinin kaldırılmasını sağlamak ve müzakere etmektir” ifadelerini kullandı.

ABD’NİN GÜMRÜK VERGİLERİ KÜRESEL TİCARETTE GERİLİMİ ARTIRIYOR

Trump yönetiminin uygulamaya koyduğu yeni gümrük politikaları, özellikle müttefik ülkelerle olan ticari ilişkilerde sürtüşmelere yol açıyor. Avustralya gibi geleneksel ABD ortakları bile bu durumdan rahatsızlıklarını açıkça dile getiriyor. Farrell’in bu açıklaması, Avustralya’nın ticari çıkarlarını korumakta kararlı olduğunun bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

AVUSTRALYA, SERBEST TİCARET KONUSUNDA KARARLI

Farrell, Avustralya’nın serbest ticaret anlaşmalarına verdiği önemi vurgulayarak, ülkesinin küresel ticaret sistemindeki haklarını korumak için her türlü diplomatik girişimi sürdüreceğini belirtti. Bu açıklama, ABD’nin korumacı politikalarına karşı bir direnç sinyali olarak değerlendiriliyor.