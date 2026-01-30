Trump’tan Küba’ya Yönelik Yeni Gümrük Vergisi Hamlesi

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN KÜBA’YA YÖNELİK SOMUT ADIM

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’daki operasyon sonrası Küba’ya karşı harekete geçti. Trump, Küba’ya petrol sağlayan ülkelerden yapılacak ithalatlara yeni gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir kararnameyi imzaladı. Beyaz Saray’ın açıklamasında, Trump’ın Küba hükümetinin ABD’ye yönelik tehditlerini gündeme getirdiği ve bu çerçevede yeni bir tarife sisteminin devreye gireceği ifade edildi.

GÜMRÜK VERGİLERİYLE YENİ TARİFE SİSTEMİ

Açıklamada, ABD’nin Küba’ya doğrudan veya dolaylı olarak petrol sağlayan ülkelerden yapılan ithalata ek gümrük vergisi uygulanacağı vurgulandı. Dışişleri ve ticaret bakanlarına, bu yeni tarife sistemini uygulamak adına gerekli önlemleri alma yetkisi verildiği belirtildi. Beyaz Saray, bu adımların, ABD’nin ulusal güvenliği ile dış politikasını “Küba rejiminin kötü niyetli eylem ve politikalarından” koruma amacını taşıdığını ileri sürdü.

KÜBA’DAN BEKLENTİLER

Açıklamalarında ayrıca, Küba ve etkilediği ülkelerin, tehdidi ortadan kaldırmak veya ABD’nin ulusal güvenlik ile dış politika hedefleri doğrultusunda gerekli adımları atması durumunda, kararnamede değişiklikler yapılabileceği belirtildi.

İRAN’A GÖZDAĞI

ABD Başkanı Trump, eşi Melania Trump ile ilgili belgeselin galası öncesinde İran hakkında konuştu. İran ile son günlerde herhangi bir görüşme yapıp yapmadığına dair gelen soruya, “Görüşme yaptım ve görüşmeyi planlıyorum.” şeklinde yanıt verdi. İran’a çok güçlü gemilerin gönderildiğini belirten Trump, “Onları kullanmak zorunda kalmasak çok iyi olurdu. İki şey söyledim. Birincisi nükleer silah yok, ikincisi protestocuları öldürmeyi bırakın. Binlerce kişiyi öldürüyorlar.” ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE’YE MESAJ

Trump, İngiltere’nin Çin ile yapmayı planladığı yeni işbirlikleri hakkında bir soruya da yanıt verdi. İngiltere’nin bu adımını tehlikeli bulan Trump, “Onlar için bunu yapmak çok tehlikeli. Kanada için Çin ile iş yapmak daha da tehlikeli. Kanada şu anda iyi gitmiyor.” dedi.

KANADA UÇAKLARINA YÜZDE 50 GÜMRÜK VERGİSİ

Donald Trump, aynı zamanda ABD merkezli Gulfstream Aerospace şirketinin jetlerini sertifikalandırmadığı gerekçesiyle Kanada menşeli tüm uçakların sertifikasını iptal ettiğini de duyurdu. Bu bağlamda, ABD’ye satılacak tüm Kanada uçaklarına yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağı uyarısında bulundu. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Kanada’nın Gulfstream 500, 600, 700 ve 800 jetlerini haksız, yasa dışı ve kararlı bir şekilde sertifikalandırmayı reddetmiş olması gerçeğine dayanarak, Bombardier Global Express’lerini ve Kanada’da üretilen tüm uçakları, Gulfstream tam olarak sertifikalandırılana kadar sertifikasız sayıyoruz.” şeklinde ifadeler kullandı.