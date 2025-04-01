Trump’tan ‘Kurtuluş Günü’ Duyurusu Bekleniyor

BASIN AÇIKLAMASI VE TARİFE PLANI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan Çarşamba günü yeni bir karşılıklı tarife planını açıklayacağını duyurdu. Leavitt, bu tarihin Trump tarafından “gururla” adlandırıldığı gibi ABD için “kurtuluş günü” olacağını ifade etti.

KARŞILIKLI TARİFELER VE TİCARET UYGULAMALARI

Leavitt, Beyazay’daki basın toplantısında, “Başkan, ülkemizi onlarca yıldır soyan haksız ticaret uygulamalarını tersine çevirecek bir tarife planını açıklayacak.” dedi. Ayrıca, Avrupa Birliği’nin ABD süt ürünlerine uyguladığı yüzde 50 oranında gümrük vergisi ve Japonya’nın ABD pirincine uyguladığı yüzde 700 oranındaki verginin yaratmış olduğu zorlukları dile getirdi. Leavitt, bu durumların Amerikan ürünlerinin bu rehberliklerle ithal edilmesini neredeyse imkansız hale getirdiğini ve birçok Amerikalının iş kaybı yaşamasına yol açtığını açıkladı.

MÜTEKABİLİYET VURGUSU

Leavitt, artık “mütekabiliyet zamanı” olduğunu vurgulayarak, açıklanacak olan karşılıklı tarifelerin ABD halkına adil davranılmasını sağlayacağını belirtti. Çarşamba günü açıklanacak tarife planında, ülke bazlı tarifelerin öncelikli hedef olduğunu, ancak sektör bazlı tarifelerin hayata geçirilmesi konusunda Başkan Trump’ın kararlılığını da aktardı. Çiftçiler için bir muafiyet sağlanıp sağlanmayacağı hakkında Leavitt, “Şu anda herhangi bir muafiyet yok.” şeklinde yanıt verdi. Son olarak, “Amerikan halkına adaletsiz davranan her ülkenin karşılığında çarşamba günü bir tarife almayı beklemesi gerektiğini düşünüyorum.” diye ekledi.