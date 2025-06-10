Trump’tan Protestoculara Tehdit: Vururuz!

TRUMP’IN PROTESTOLARA YORUMU

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından Los Angeles’taki protestolarla ilgili bir paylaşım yaptı. Protestocuları “isyan edenler” olarak tanımlayan Trump, bu kişilerin Ulusal Muhafız görevlilerine tükürme eğiliminde olduğunu iddia etti ve “Tükürürlerse vururuz. Size daha önce hiç olmadıkları kadar sert vurulacaklarına söz veriyorum. Böyle bir saygısızlığa tahammül edilmeyecektir” şeklinde konuştu. Başkan, Ulusal Muhafız birliklerine yönelik herhangi bir saldırıyı kabul etmeyeceklerinin altını çizerek, “Bu, ABD Başkanı’nın Los Angeles’ta devam eden Gavin Newsom’dan ilham alan felaket niteliğindeki isyanlarla ilgili bir açıklamasıdır” ifadelerini kullandı. Trump’ın paylaşımında California’nın Demokrat Valisi Newsom’un adının “scum” (pislik) kelimesiyle yazılması dikkat çekti.

LOS ANGELES’TA PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

Los Angeles’ da Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek vermek amacıyla yapılan gösteriler sürüyor. Trump yönetiminden gelen sert açıklamalarla birlikte, ICE karşıtı protestolar sırasında çok sayıda gösterici gözaltına alındı ve zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. ABD Başkanı Trump, Los Angeles’taki durumu kontrol altına almak için Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini duyurdu ve bu olaylardan ötürü Demokrat yöneticileri suçladı.