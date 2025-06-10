Dünya

Trump’tan Protestoculara Tehdit: Vururuz!

trump-tan-protestoculara-tehdit-vururuz

TRUMP’IN PROTESTOLARA YORUMU

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından Los Angeles’taki protestolarla ilgili bir paylaşım yaptı. Protestocuları “isyan edenler” olarak tanımlayan Trump, bu kişilerin Ulusal Muhafız görevlilerine tükürme eğiliminde olduğunu iddia etti ve “Tükürürlerse vururuz. Size daha önce hiç olmadıkları kadar sert vurulacaklarına söz veriyorum. Böyle bir saygısızlığa tahammül edilmeyecektir” şeklinde konuştu. Başkan, Ulusal Muhafız birliklerine yönelik herhangi bir saldırıyı kabul etmeyeceklerinin altını çizerek, “Bu, ABD Başkanı’nın Los Angeles’ta devam eden Gavin Newsom’dan ilham alan felaket niteliğindeki isyanlarla ilgili bir açıklamasıdır” ifadelerini kullandı. Trump’ın paylaşımında California’nın Demokrat Valisi Newsom’un adının “scum” (pislik) kelimesiyle yazılması dikkat çekti.

LOS ANGELES’TA PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

Los Angeles’ da Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek vermek amacıyla yapılan gösteriler sürüyor. Trump yönetiminden gelen sert açıklamalarla birlikte, ICE karşıtı protestolar sırasında çok sayıda gösterici gözaltına alındı ve zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. ABD Başkanı Trump, Los Angeles’taki durumu kontrol altına almak için Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini duyurdu ve bu olaylardan ötürü Demokrat yöneticileri suçladı.

ÖNEMLİ

Gündem

Sıcaklar Geliyor, Sağanak Yağışlar Bekleniyor!

Türkiye'de mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar beklenirken, Şanlıurfa'da 41 derece öngörülüyor. Edirne ve Kars gibi illerde ise sağanak yağışlar için uyarılar yapıldı.
Sürmanşet

İsrail’in Casus Yazılımı, İtalya’yı Sarsıyor

İtalya, İsrailli 'Paragon Solutions' ile gizlilik anlaşmasını, bir gazetecinin dinlenmesi iddiaları üzerine sonlandırdı. Her iki taraf da feshin kendi iradeleriyle gerçekleştiğini belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.