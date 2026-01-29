Trump’tan Putin’e Ateşkes Talebi Açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, gerçekleştirdiği basın toplantısında gündemle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Trump, Rusya ve Ukrayna arasında süregelen savaşla ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Soğuk hava koşullarının etkisiyle 1 hafta boyunca Ukrayna’ya herhangi bir saldırı yapmamasını istediğini ifade eden Trump, Putin’in bu öneriyi kabul ettiğini vurguladı.

TRUMP’TAN PUTİN’E “SOĞUK HAVA KOŞULLARI SEBEBİYLE 1 HAFTA SALDIRMA”

Trump, Rusya’ya ait bir haftalık ateşkesi kabul ettirdiğini belirtirken, İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkes sonrası gerçekleşen rehine takası hakkında da bilgi verdi. Trump, “Hamas, rehinelerin geri alınmasında büyük bir faktördü. Hamas’ın silahsızlanacağı da görünüyor” açıklamasında bulundu.

VENEZUELA’YA TİCARİ UÇUŞLAR BAŞLAYACAK

Venezüela Devlet Başkanı Nicola Maduro’nun, ABD askerleri tarafından yakalanarak ABD’ye getirilmesinin ardından askıya alınan ticari uçuşlarla alakalı bir soruyu yanıtlayan Trump, yakında Venezuela’ya ticari uçuşların tekrar başlayacağını duyurdu.

İRAN’IN SONU VENEZUELA’YA BENZER

Ayrıca, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran’la ilgili olarak “İran’a bir anlaşma yapmaları için tüm seçeneklerin masada olduğunu net bir şekilde ifade ediyoruz. Nükleer kabiliyet peşine düşmemeliler. Aksi halde Başkanın Savunma Bakanlığı’ndan beklediği her neyse onu yerine getirmeye hazırız. Tıpkı bu ay (Venezuela’da) yaptığımız gibi” şeklinde konuştu.