Trump’tan Sert Açıklama: “Geç Kaldınız!”

TRUMP’IN HİNDİSTAN’A YÖNELİK TİCARET AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’ın ABD’den ithal edilen ürünler üzerindeki gümrük vergilerini sıfırlama teklifinde bulunduğunu açıkladı. Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinin uzun zamandır “tek taraflı” olduğunu vurgulayarak, bu adımın geç kalınmış bir mücadele olduğunu ifade etti. “Şimdi tarifeleri sıfıra indirmeyi teklif ettiler, ama artık çok geç. Bunu yıllar önce yapmalıydılar” şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, Trump’ın Hindistan’a yönelik ticaret politikalarının ve iki ülke arasındaki tarifelere dair duruşunun devamı niteliği taşıyor.

YÜKSEK GÜMRÜK VERGİLERİ SORUNU

Trump’ın açıklamaları, daha önce uygulanan yüksek gümrük vergilerini gündeme taşıyor. Trump yönetimi, Hindistan’dan ithal edilen bazı ürünlere %50 oranına kadar gümrük vergileri uygulamıştı. Bu vergiler, ikili ekonomik ilişkilerde gerginliğe yol açmıştı. ABD, bu tarifeleri, ticaret dengesizliğini azaltmak ve yerli üretimi desteklemek amacıyla devreye sokmuştu. Ancak yüksek oranlı vergilere rağmen Hindistan tarafının, ticaret açığını kapatmaya yönelik somut adımlar atmaması, Washington’da tepkilere neden olmuştu.

ZAMANLAMANIN SORUNLARI

Trump’ın son açıklaması, Hindistan’ın ticaret politikasında bir değişim sinyali vermiş olsa da, teklifin zamanlaması konusunda eleştirilerde bulunuyor. İki tarafın resmi açıklamalarda bulunmaktan kaçınması dikkat çekiyor. Hindistan hükümetinin, Trump’ın iddialarına nasıl bir yanıt vereceği ise belirsizliğini koruyor. İki ülke arasındaki ticaret ilişkileri, zaman zaman siyasi gerilimlerle etkilenmesine rağmen, son yıllarda karşılıklı ekonomik bağımlılık önemli ölçüde artmış durumda. Hindistan’ın sıfır tarife teklifi, bu ilişkilerin yeni bir aşamaya geçişi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.