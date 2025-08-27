Trump’tan Sert Açıklama: İdam İsteyeceğiz

ABD BAŞKANINDAN İDAM CEZASI TALEBİ

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington’da cinayet işleyenler için idam cezasının uygulanmasını isteyeceklerini duyurdu. Beyaz Saray’da gerçekleşen kabine toplantısında, Washington’ın güvenliğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Trump, aldıkları ek önlemlerle suç oranını önemli ölçüde azalttıklarını ve bunu gurur verici bulduklarını ifade etti. Özellikle son iki haftadır başkentte hiç cinayet gerçekleşmediğinin altını çizen Trump, “Başkent Washington’da birisi birisini öldürürse, onun hakkında idam cezası talep edeceğiz.” şeklinde konuştu.

SUÇLA MÜCADELE STRATEJİLERİ

Trump, Amerika’da düzenlemelerin eyaletlere bağlı olduğunu hatırlatarak, Washington için bu konuyla ilgili nasıl bir düzenleme yapılabileceğine bakacaklarını vurguladı. Ayrıca, ülke genelinde suçla mücadelenin daha etkin olması adına daha sıkı tedbirler alacaklarını belirtti. “Ben diktatör değilim, sadece suçları nasıl önleyeceğimi biliyorum” diyerek yönetim anlayışını ortaya koydu.