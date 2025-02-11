Trump’tan Sert Gazze Uyarısı: Serbest Bırakın

DONALD TRUMP’IN GAZZE DEĞERLENDİRMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği imza töreninde Gazze’deki güncel durumu ele aldı. Trump, Hamas’ın Gazze’deki esirlerin serbest bırakılmasına ara verdiğine dair gelen haberleri “kabul edilemez” olarak nitelendirdi. “Hepsini geri istiyoruz. Ben kendi adıma konuşuyorum. İsrail bunu farklı şekilde yapabilir, ben kendi adıma söylüyorum, cumartesi saat 12.00’ye kadar gelmezlerse, burada olmazlarsa, kıyamet kopacak,” ifadelerini kullandı. Trump, Gazze’deki tüm esirlerin cumartesi günü öğlen 12.00’ye kadar serbest bırakılmaması durumunda ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini belirtti. Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat’ta planlanan esir takasının, İsrail’in ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle askıya alındığını açıklamıştı.

GÜVENLİ YERLER İÇİN GÖRÜŞMELER

Ayrıca, Gazze’deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelerle yerleştirilmesine dair planından bahseden Trump, bu projenin halen gündemde olduğunu ifade etti. “Eğer gidecek bir yer bulabilirlerse Gazze’den ayrılmayı çok isterler. Gazze Şeridi’ne yakın bölgelerdeki çeşitli ülkelerin liderleriyle konuştum, bence toprak sağlama konusunda çok olumluydular. İhtiyacımız olan şey toprak ve eğer insanların güven içinde yaşayabileceği güzel bir yer inşa edebilirsek Gazze’deki herkes bunu yapacaktır. Gazze’den çıkmayı çok istiyorlar ama şimdiye kadar hiç alternatifleri olmamıştı,” diye ekledi.

BATISHA ŞERİA İLE İLGİLİ PLANSIZLIK

Trump, işgal altındaki Batı Şeria için Gazze’deymiş gibi bir planının bulunmadığını belirtti. “Şu anda oradalar ve sanırım orada kalmak istiyorlar. Bu farklı bir şey. Gazze Şeridi ile ilgili konuştuğumuz gibi bir durum hiç olmadı. Orasıyla ilgili bir planım yok,” dedi. Mısır ve Ürdün’ün bu plana olumlu yanıt vermemesi durumunda, bu ülkelere ABD’nin sağladığı savunma yardımlarını durdurmayı düşünüp düşünmeyeceği sorusuna Trump, “Evet, bu olabilir” şeklinde yanıt verdi.