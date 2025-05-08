Dünya

Trump’tan Sert Hakaret: Powell Aptal

trump-tan-sert-hakaret-powell-aptal

ABD BAŞKANI TRUMP’IN SERT AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Trump, “Jerome Powell hiçbir fikri olmayan bir aptal. Bunun dışında onu çok seviyorum! Petrol ve enerji çok düştü, neredeyse tüm maliyetler düştü, neredeyse enflasyon yok, tarife parası ABD’ye akıyor.” sözleriyle Powell’ın performansına yönelik hassas eleştirisini dile getirdi.

FAİZLERİN DÜŞMESİNE YANIT

Trump, faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini sıkça vurguluyor. Ancak, Federal Rezerv, enflasyondaki olağanüstü artışı kontrol altında tutabilmek için hareket ederken temkinli bir faiz politikası izliyor. Bu durum, Trump’ın talep ettiği hızlı faiz indirimleri ile çelişiyor.

ÖNEMLİ

Gündem

İstanbul’da Dönüşmesi Gereken 600 Bina Var

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, kentsel dönüşüm tartışmaları hız kazandı. Bakan Kurum, dönüşmesi gereken 600 bin konutun aciliyetine dikkat çekti.
Gündem

Büyükçekmece Belediyesi’nde Yolsuzluk Soruşturması Başlatıldı

İstanbul Büyükçekmece Belediyesi hakkında CHP'li yönetimle ilgili bir yolsuzluk soruşturması açıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.