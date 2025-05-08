Trump’tan Sert Hakaret: Powell Aptal

ABD BAŞKANI TRUMP’IN SERT AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Trump, “Jerome Powell hiçbir fikri olmayan bir aptal. Bunun dışında onu çok seviyorum! Petrol ve enerji çok düştü, neredeyse tüm maliyetler düştü, neredeyse enflasyon yok, tarife parası ABD’ye akıyor.” sözleriyle Powell’ın performansına yönelik hassas eleştirisini dile getirdi.

FAİZLERİN DÜŞMESİNE YANIT

Trump, faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini sıkça vurguluyor. Ancak, Federal Rezerv, enflasyondaki olağanüstü artışı kontrol altında tutabilmek için hareket ederken temkinli bir faiz politikası izliyor. Bu durum, Trump’ın talep ettiği hızlı faiz indirimleri ile çelişiyor.