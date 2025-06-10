Trump’tan Tehdit: Tükürürlerse Vururuz

TRUMP’IN PAYLAŞIMIYLA YANIT VERİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden Los Angeles’taki protestolarla ilgili yorumda bulundu. “İsyancılar” olarak tanımladığı göstericilerin Ulusal Muhafız görevlilerine karşı tükürme niyetinde olduğunu iddia eden Trump, “Tükürürlerse vururuz. Size daha önce hiç olmadıkları kadar sert vurulacaklarına söz veriyorum. Böyle bir saygısızlığa tahammül edilmeyecektir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Ulusal Muhafız birliklerine yönelik böyle bir hareketin kabul edilemeyeceğini vurguladı ve “Bu, ABD Başkanı’nın Los Angeles’ta devam eden Gavin Newsom’dan ilham alan felaket niteliğindeki isyanlarla ilgili bir açıklamasıdır” dedi.

PROTESTOLAR VE ICE’IN ROLÜ

Los Angeles’ta, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek için yapılan protestolar sürmekte. Trump yönetimi, bu olaylar hakkında sert açıklamalarda bulunmuştu. ICE karşıtı gösterilerde birçok protestocunun gözaltına alındığı ve güvenlik güçleriyle çatışmaların yaşandığı bildirildi. Durumu kontrol altına almak için Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini belirten Trump, bölgedeki yaşanan olaylardan dolayı Demokrat yönetimini suçladı.