Trump’tan Ukrayna-Rusya Barışı İçin Yeni Adım

ABD BAŞKANI TRUMP’IN YENİ ADIMI

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya Savaşı’nı sona erdirmek için bir adım attığını açıkladı. Pazar akşamı Florida’dan Washington’a dönerken Air Force One’da gazetecilere konuşan Trump, “Belki Salı gününe kadar açıklayacak bir şeyimiz olup olmadığını göreceğiz. Salı günü Başkan Putin’le konuşacağım” dedi. Hafta sonu boyunca yoğun çalışmalar yapıldığını vurgulayan Trump, “Bu savaşı sona erdirip erdiremeyeceğimizi görmek istiyoruz” diyerek barışa olan inancını belirtti. Görüşmelerin odak noktası, toprak paylaşımı ve enerji santralleri olacak.

TOPRAK VE ENERJİ SANTRALLERİ GÜNDEMDE

Trump, barış görüşmelerinde “belirli varlıkları bölüşmek” olarak tanımladığı bir yaklaşımı benimseyeceklerini ifade etti. “Toprak hakkında konuşacağız. Enerji santralleri hakkında konuşacağız” sözleriyle, savaşın sona ermesi için bu iki kritik konunun ele alınacağını belirtti. Bu açıklama, Ukrayna’nın işgal altındaki topraklarının geleceği ve enerji kaynaklarının paylaşımı konusunda nasıl bir uzlaşma sağlanacağı sorusunu gündeme getiriyor. Diplomasi uzmanları, bu konuların çözümünün savaşın seyrini değiştirebileceğini düşünüyor.

WITKOFF’UN ÖN DUYURUSU VE MÜZAKERE SÜRECİ

Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu hafta bir araya gelmesinin beklendiğini duyurdu. Witkoff, ABD’li müzakere heyetinin bu hafta hem Ukrayna hem de Rusya taraflarıyla görüşeceğini belirtmiş, “Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sonlandırmada gerçek bir ilerleme göreceğimizi umuyorum” diyerek Trump’ın barış konusundaki kararlılığını vurgulamıştı. Ancak, Ukrayna ve Avrupa ülkelerinin bu süreçte yeterince yer almaması, endişeleri beraberinde getiriyor.

AVRUPA VE UKRAYNA’DAN TEPKİLER

Trump’ın barış girişimleri, Avrupa ve Ukrayna’da karmaşık duygular uyandırıyor. Daha önce yapılan Riyad görüşmelerinde Ukrayna’nın yer almaması, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy’nin tepkisine yol açmıştı. Zelenskyy, “Kyiv olmadan yapılan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz” diyerek sürece dahil olma talebini yinelemişti. Avrupa liderleri de, NATO üyeliği ve Ukrayna’nın egemenlik haklarının korunması konusunda Trump’ın taviz verebileceği endişesini taşıyor. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, “Hızlı bir çözüm, kirli bir anlaşma olabilir” diyerek sürece temkinli yaklaştı.

BARIŞ İÇİN KRİTİK HAFTA

Trump’ın Putin ile Salı günü yapacağı görüşme, savaşın seyrini değiştirebilecek bir dönüm noktası olabilir. Ancak, bu görüşmelerin Ukrayna’nın çıkarlarını ne ölçüde koruyacağı ve Avrupa’nın sürece ne kadar dahil edileceği hâlâ belirsiz. Diplomasi dünyası, bu tarihi görüşmeyi nefesini tutarak izliyor. Barış mümkün mü, yoksa yeni bir gerilim mi doğacak? Hafta boyunca gelişmeler yakından takip edilecek.