Trump’tan Uyuşturucu Operasyonları İçin Yeni Mesaj

ABD BAŞKANI TRUMP, UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI OPERASYONLARINI GENİŞLETİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella kaynaklı uyuşturucu kaçakçılığına karşı gerçekleştirilecek operasyonların artırılacağını ifade etti. Deniz yoluyla yapılan uyuşturucu sevkiyatlarının büyük ölçüde engellendiğini, bu kapsamda yakında kara taşıma hattında da yeni önlemlerin alınacağını duyurdu. Trump, ordu mensuplarına yaptığı konuşmada, son aylarda Venezüellalı kartellere yöneltilen operasyonların yoğun bir şekilde sürdüğünü savundu. Başkan, “Son haftalarda çok sayıda Venezüellalı uyuşturucu kaçakçısını durdurmak için çaba gösterdik ve bunda büyük başarı elde ettik” açıklamasında bulundu. Trump, Venezüella’dan gelen uyuşturucunun her yıl ABD’de yüz binlerce kişinin ölümüne neden olduğunu öne sürerek bu soruna karşı kapsamlı adımlar atacaklarını dile getirdi. Uyuşturucu sevkiyatlarının deniz yoluyla artık ‘zorlaştığını’ belirten Trump, “Onları karadan da durdurmaya başlayacağız. Karadan durdurmak daha kolay ve bu çok yakında başlayacak” ifadelerini kullandı.

ABD-VENEZÜELLA ARASINDA TANSİYON YÜKSEK

Washington yönetimi, yakın zamanda Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve üst düzey yetkililerin yönetimindeki Cartel de los Soles adlı suç örgütünü ‘Yabancı Terörist Örgütler (FTO)’ listesine eklemişti. Caracas yönetimi ise bu adımı, “ülkeye müdahale için bahane oluşturma girişimi” olarak değerlendirdi.

HEGSETH, KARAYİPLER’DE ABD UÇAĞI GEMİSİNDE

ABD’nin uyuşturucuyla mücadele kapsamında dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunu Latin Amerika bölgesine göndermesi, iki ülke arasındaki gerilimi daha da artırdı. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Latin Amerika bölgesinde görev yapan USS Gerald R. Ford uçak gemisinde bulunan denizcileri ziyaret etti.