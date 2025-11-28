Trump’tan Uyuşturucu Operasyonları İçin Yeni Mesaj

trump-tan-uyusturucu-operasyonlari-icin-yeni-mesaj

ABD BAŞKANI TRUMP, UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI OPERASYONLARINI GENİŞLETİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella kaynaklı uyuşturucu kaçakçılığına karşı gerçekleştirilecek operasyonların artırılacağını ifade etti. Deniz yoluyla yapılan uyuşturucu sevkiyatlarının büyük ölçüde engellendiğini, bu kapsamda yakında kara taşıma hattında da yeni önlemlerin alınacağını duyurdu. Trump, ordu mensuplarına yaptığı konuşmada, son aylarda Venezüellalı kartellere yöneltilen operasyonların yoğun bir şekilde sürdüğünü savundu. Başkan, “Son haftalarda çok sayıda Venezüellalı uyuşturucu kaçakçısını durdurmak için çaba gösterdik ve bunda büyük başarı elde ettik” açıklamasında bulundu. Trump, Venezüella’dan gelen uyuşturucunun her yıl ABD’de yüz binlerce kişinin ölümüne neden olduğunu öne sürerek bu soruna karşı kapsamlı adımlar atacaklarını dile getirdi. Uyuşturucu sevkiyatlarının deniz yoluyla artık ‘zorlaştığını’ belirten Trump, “Onları karadan da durdurmaya başlayacağız. Karadan durdurmak daha kolay ve bu çok yakında başlayacak” ifadelerini kullandı.

ABD-VENEZÜELLA ARASINDA TANSİYON YÜKSEK

Washington yönetimi, yakın zamanda Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve üst düzey yetkililerin yönetimindeki Cartel de los Soles adlı suç örgütünü ‘Yabancı Terörist Örgütler (FTO)’ listesine eklemişti. Caracas yönetimi ise bu adımı, “ülkeye müdahale için bahane oluşturma girişimi” olarak değerlendirdi.

HEGSETH, KARAYİPLER’DE ABD UÇAĞI GEMİSİNDE

ABD’nin uyuşturucuyla mücadele kapsamında dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunu Latin Amerika bölgesine göndermesi, iki ülke arasındaki gerilimi daha da artırdı. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Latin Amerika bölgesinde görev yapan USS Gerald R. Ford uçak gemisinde bulunan denizcileri ziyaret etti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Muğla Seydikemer İlçesinde Okulda Zehirlenme Vakası

Seydikemer'deki Şehit Gürcan Akan İlkokulu'nda 9 öğrenci, bulantı ve karın ağrısı yaşadı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumları iyi.
Gündem

Memur ve Emekli Zamları İçin Kritik Enflasyon Verileri Geliyor

Memur ve emeklilerin 2025 yılındaki zam oranları, kasım ve aralık enflasyon verilerine bağlı olarak belirlenecek. Ekonomistlerin tahminleri, yıllık enflasyondaki düşüşü öngörüyor.
Gündem

Endonezya’da Muson Yağmurları Sonrası Felaketler Yaşanıyor

Sumatra Adası'ndaki yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a ulaştı; yaklaşık 100 kişi ise kayıp durumda. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Gündem

Louvre Müzesinde Ziyaretçi Giriş Ücretlerine Yüzde 45 Zam

Louvre Müzesi, Avrupa dışındaki ziyaretçiler için giriş ücretlerini yüzde 45 artırarak 32 euro olarak belirledi.
Gündem

Bozcaada’da Otelde Yangın: Acı Sonuçlar Ortaya Çıktı

Bozcaada'daki bir otelde meydana gelen yangın kontrol altına alındı, ancak olayda bir köpeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.