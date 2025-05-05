Trump’tan Yabancı Filmlere %100 Vergi!

TRUMP’IN İTHALAT DÜZENLEMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Mayıs 2025 tarihinde Truth Social platformunda yaptığı bir açıklamada, yabancı ülkelerde üretilen ve ABD’ye ithal edilen tüm filmlere %100 gümrük vergisi uygulanması için Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliği’ne direktif verdiğini duyurdu. Trump, bu adımın Amerikan film endüstrisini korumak adına atıldığını ifade etti.

HOLLYWOOD’U KORUMA ÇABASI

Trump, paylaşımında ABD film endüstrisinin “çok hızlı bir şekilde öldüğünü” öne sürdü. Yabancı ülkelerin sağladığı vergi indirimleri ve maddi teşviklerle Amerikan film yapımcıları ve stüdyolarını cezbettiğini savunan Trump, “Hollywood ve ABD içindeki birçok bölge adeta harap oluyor” şeklinde konuştu. Bu durumu “yabancı ülkelerin kasıtlı bir çabası” olarak tanımladı ve bunun ulusal güvenlik açısından bir tehdit oluşturduğunu iddia etti.

EKONOMİK VE PROPAGANDA TEHDİDİ

Trump, yabancı filmlerin yalnızca bir ekonomik tehdit olmadığını, aynı zamanda “mesaj ve propaganda” aracı olarak da kullanıldığını belirtti. Bu nedenle, ABD’deki film üretimini desteklemek amacıyla sert bir önlem aldığını vurguladı. Trump, “Filmlerin yeniden Amerika’da yapılmasını istiyoruz” diyerek, %100 gümrük vergisi uygulamasının hemen hayata geçirilmesini istedi.

UYGULAMA DETAYLARI BELİRSİZ

Kararın nasıl uygulanacağı ise henüz kesinleşmedi. Verginin yalnızca yabancı stüdyolar tarafından üretilen filmleri mi yoksa ABD’li şirketlerin yurt dışında gerçekleştirdiği yapımları da kapsayıp kapsamayacağı belirsizliğini koruyor. Örneğin, Disney, Marvel ve Netflix gibi büyük stüdyolar, sık sık İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerde vergi teşviklerinden faydalanarak çekimler gerçekleştiriyor. Motion Picture Association (MPA) ve stüdyolar, bu kararın ayrıntıları hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

KÜRESEL ENDÜSTRİ ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Hollywood, 2024 yılında küresel gişede yaklaşık 30 milyar dolar kazanmasına rağmen, pandemi sonrası azalan sinema izleyici sayısı ve streaming platformlarının büyümesiyle zorlu bir dönemden geçiyor. Ayrıca, Kanada, İngiltere ve Avustralya gibi ülkeler, cazip teşviklerle film yapımını çekmekte. Trump’ın kararı, uluslararası ortak yapımları ve küresel film ticaretini olumsuz etkileyebilir. Çin’in Nisan 2025’te ABD filmlerine kota getirmesi gibi karşı tedbirler, ticaret savaşının alevlenmesine yol açabilir.