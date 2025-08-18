Trump’tan Yeni Gümrük Vergileri Açıklandı

ÇELİK VE ALÜMİNYUM VERGİLERİNİN GENİŞLETİLMESİ

ABD’de Trump yönetimi, çelik ve alüminyum ithalatına uyguladığı yüzde 50’lik gümrük vergilerini, yeni ürünleri kapsayacak şekilde genişletiyor. Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu, Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD Uyumlu Tarife Cetveline 407 yeni ürün kodunun eklendiğini ve bu ürünlerin çelik ve alüminyum içeriklerinden dolayı vergiye tabi tutulacağını belirtiyor.

MEVCUT GÜMRÜK VERGİLERİ DEVAM EDİYOR

Duyuruda ayrıca, çelik ve alüminyumdan farklı bileşenlerin belirli ülkelerden gelen mallara uygulanmakta olan mevcut gümrük vergileriyle karşılaşmaya devam edeceği vurgulanıyor. Genişletilen vergilerin ise bugün, 18 Ağustos’ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.

TRUMP’TAN YENİ AÇIKLAMALAR GELECEK

Başkan Trump, gazetecilere çelik vergileri ve yarı iletken ithalatını hedefleyen yeni vergiler hakkında daha fazla bilgi vereceklerini açıkladı.