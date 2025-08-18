Trump’tan Yeni Gümrük Vergisi Açıklandı

YENİ GÜMRÜK VERGİLERİ DÜZENLEMESİ

ABD yönetimi, Trump döneminde çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan yüzde 50’lik gümrük vergilerini genişleterek yüzlerce yeni ürünü kapsayacak hale getirdi. Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu, Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD Uyumlu Tarife Cetveline 407 yeni ürün kodu eklediğini ve bu ürünlerin çelik ve alüminyum içerikleri üzerinden vergiye tabi olacağını duyurdu.

VERGİ UYGULAMALARI DEVAM EDİYOR

Açıklamada, çelik ve alüminyum dışı bileşenlerin, belirli ülkelerden gelen ürünlere yönelik halihazırda uygulanan gümrük vergileriyle karşılaşmaya devam edeceği de ifade edildi. Yenilenen vergi düzenlemesi, 18 Ağustos’ta yürürlüğe girecek. Başkan Trump, gazetecilere çelik vergileri ve yarı iletken ithalatını hedef alan yeni vergiler hakkında daha fazla bilgi vermek için planlarının olduğunu belirtti.