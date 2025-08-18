Trump’tan Yeni Gümrük Vergisi Geliyor

NEW PRODUCT INCLUSION IN TARIFFS

ABD hükümeti, çelik ve alüminyum ithalatına uyguladığı yüzde 50’lik gümrük vergisini, yüzlerce ek ürünü kapsayacak şeklide genişletiyor. Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu, Cuma günü yaptığı Federal Sicil duyurusunda, ABD Uyumlu Tarife Cetveline 407 yeni ürün kodunun eklendiğini ve bu ürünlerin çelik ve alüminyum içerikleri üzerinden vergiye tabi tutulacağını duyurdu. Bu yeni düzenleme ile birlikte, çelik ve alüminyum dışı bileşenlerin, belirli ülkelerden gelen mallar için mevcut gümrük vergilerinin devam edeceği ifade ediliyor.

TARIFFS TO BE IMPLEMENTED SOON

Genişletilen gümrük vergileri, 18 Ağustos’ta yürürlüğe girecek. Başkan Trump, gazetecilere çelik vergileri ve yarı iletken ithalatını hedef alan yeni vergilerle ilgili daha fazla bilgilendirme yapmayı planladığını kaydetti. Bu gelişme, ticaret politikalarında önemli bir değişimi temsil ediyor ve piyasalar üzerinde yansımaları olabiliyor. Yeni düzenlemenin, uzun vadede çelik ve alüminyum sektöründeki dinamikleri etkilemesi bekleniyor.