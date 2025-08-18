Dünya

Trump’tan Yeni Gümrük Vergisi Genişletildi

trump-tan-yeni-gumruk-vergisi-genisletildi

ÇELİK VE ALÜMİNYUM İTHALATINA YENİ VERGİLER EKLENDİ

ABD’de Trump yönetimi, çelik ve alüminyum ithalatında uygulanan yüzde 50’lik gümrük vergilerini çok sayıda ek ürünü kapsayacak şekilde genişletti. Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu, Cuma günü Federal Sicil duyurusunu yayınlayarak, ABD Uyumlu Tarife Cetveline 407 yeni ürün kodunun eklendiğini ve bu ürünlerin çelik ve alüminyum içerikleri üzerinden vergiye tabi tutulacağını duyurdu. Duyuruda, çelik ve alüminyum dışı bileşenlerin, belirli ülkelerden gelen mallara mevcut gümrük vergileriyle karşılaşmaya devam edeceği vurgulandı. Bugün, 18 Ağustos’ta yürürlüğe girecek olan genişletilen vergiler, ilgili ürünlerin ticaretinde önemli değişiklikler yaratacak.

BAŞKAN TRUMP’TAN YENİ DUYURULAR GELEBİLİR

Başkan Trump, gazetecilere çelik vergileri ve yarı iletken ithalatını hedef alan yeni vergiler hakkında daha fazla bilgi verebileceğini belirtti. Bu açıklama, ticaret politikalarında değişiklikler yapma arayışının devam ettiğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor. Yapılan bu düzenlemeler, ABD ekonomisi ve uluslararası ticaret dinamikleri açısından dikkat çekici bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor. Cuma günü yapılan duyuruyla birlikte, ticaretin geleceğiyle ilgili belirsizlikler de artış gösteriyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Sındırgı’da 4.2 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 10 Ağustos'taki 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bugün art arda 3.5 ve 3.9 büyüklüğünde sarsıntılar yaşandı. Saat 11.26'da 4.2 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı kaydedildi.
Sürmanşet

Yargıtay, Sıfır Araç Değişimini Onadı

Ankara'da, üzerindeki lekeler nedeniyle sıfır otomobilini değiştirmek isteyen bir kişi, talebi reddedilince dava açtı. Yargıtay, aracı "gizli ayıplı" bularak değişim kararı verdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.