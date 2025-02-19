Trump’tan Yüksek Tarife Sinyali: %25 Vergi

TAMAMLAYICI FİRSATLAR SUNULUYOR

Trump, otomobil ve çip üreticilerinin ABD’ye geri dönmesi için çeşitli fırsatlar sunduklarını ifade etti. “Çünkü bu şirketler ülkeye geldiğinde ve burada tesisler veya fabrikalar kurduklarında, tarifeler olmayacak. Bu yüzden onlara bir fırsat tanımak istiyoruz.” diyen Trump, otomobillere yönelik tarife oranlarını 2 Nisan’da resmen açıklayacağını, ortalama %25 seviyelerinde olacağını belirtti. Yarı iletkenler ve ilaçlar için de %25 veya daha yüksek tarifelerin gündemde olduğunu, bu oranların yıl boyunca artabileceğini de vurguladı.

ABD Başkanı, Avrupa Birliği’nin de otomobil tarifelerini ABD’nin uyguladığı seviyeye indirdiğini ve bunun önemli bir ekonomik kazanç sağladığını aktardı. Ayrıca, Venezuela’nın Chevron ve diğer enerji şirketleri aracılığıyla petrol ihraç etmesine izin verilip verilmeyeceğine dair soruya net bir yanıt vermedi: “Belki de hayır, bunu değerlendiriyoruz.” Bu durum, Venezuela’ya yönelik ABD yaptırımlarının yeniden sıkılaşabileceğine işaret etti.

Beyaz Saray’ın, “Elon Musk hükümet verimliliği konusunda resmi bir yetkiye sahip değil” açıklamasına karşın, Trump Musk’a destek verdi. “Ona çalışan diyebilirsiniz, danışman diyebilirsiniz, ne derseniz deyin ama o bir vatansever.” ifadesini kullandı. Ayrıca Musk’ın sosyal güvenlik sistemiyle ilgili ortaya koyduğu iddialara da değinen Trump, “Eğer bu hileli milyonlarca kişiyi sosyal güvenlikten çıkarırsak, 70, 80 ve 90 yaşındaki, 200 yaşında olmayan insanlardan oluşan çok güçlü bir sosyal güvenliğe sahip oluruz ve bu da çok olumlu bir gelişme olur.” dedi.

YENİ KARARNAMELERLE GETİRİLEN YENİLİKLER

Trump, tüp bebek tedavisinin daha geniş kesimlerce erişilebilir hale gelmesi için bir başkanlık kararnamesine imza attı. Seçim kampanyasında kürtaj karşıtı söylemleriyle dikkat çeken Trump, tüp bebek tedavisinin herkes için erişilebilir olması gerektiğini savundu. Ayrıca, federal kurumların bütçe ve harcamalarında daha şeffaf olması için bir başka başkanlık kararnamesi de imzaladı. “Tüm federal kurumların bütçe ve harcama konularında daha şeffaf olmaları gerekiyor. Halkın nasıl yönetildiğini bilmeye hakkı var.” ifadelerinde bulundu. Trump’ın aldığı yeni kararlar, ABD ekonomisi ve uluslararası ticareti etkileyecek önemli değişiklikler içeriyor.