“Trump’tan Zelensky’e Acil Uyarı.”

ATEŞKES AN MESLESİ

Rusya ile Ukrayna arasında 2022 yılında başlayan ve binlerce insanın yaşamını yitirdiği savaşta ateşkes gündeme geliyor. Dün Moskova’da düzenlenen basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’ya üçüncü kez ateşkes ilan ettiklerini duyurmuş ve 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan müzakerelerin yeniden başlamasını önermişti. Putin’in önerisi sonrasında ABD Başkanı Donald Trump’tan da önemli bir açıklama geldi.

TRUMP’TAN ZELENSKY’E ACİL ÇAĞRI

Trump, Putin’in ateşkes istemediğine ancak savaşın sona ermesi için Türkiye’de müzakere etmek istediğine dikkat çekerek Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky’i uyardı. Trump, “Ukrayna bunu derhal kabul etmeli” dedi. Trump’ın açıklamasında şu sözler yer aldı: “Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile bir ateşkes anlaşması istemiyor; bunun yerine Perşembe günü Türkiye’de bir araya gelerek bu kan banyosuna dönüşen savaşı bitirme ihtimalini müzakere etmek istiyor. Ukrayna, bu teklifi derhal kabul etmeli. En azından bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını öğrenmiş olurlar. Eğer mümkün değilse, Avrupa liderleri ve ABD durumu anlayarak buna göre ilerleyebilir.”

GÖRÜŞMELERİN GEREKEN ÖNEMİ

Trump, Putin’in Amerika olmadan kazanılamayacak olan İkinci Dünya Savaşı zaferini kutlamakla meşgul olması nedeniyle, Ukrayna’nın onunla bir anlaşma yapacağına dair şüphe duymaya başladığını ifade etti. “Görüşmeyi yapın hemen” diyerek, müzakerelerin acil bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.