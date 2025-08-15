Trump, Tel Aviv’e Gidebilir Anlaşıldı

DIPLOMATIK TRAFIK VE MÜZAKERELER

Gazze Şeridi’nde devam eden ateşkes ve esir takası müzakereleri, diplomatik trafiği hızlandırıyor. İsrail merkezli Yedioth Ahronot gazetesine göre, Beyaz Saray kaynakları ABD Başkanı Donald Trump’ın müzakerelerde bir ilerleme yaşanması durumunda Eylül ayında İngiltere’ye gitmeden önce Tel Aviv’e gelebileceğini duyurdu. Eğer bu gerçekleşirse, Trump’ın İngiltere Kralı 3. Charles’ın davetiyle 17-19 Eylül tarihlerinde Londra’ya yapacağı resmi ziyaret öncesi İsrail’de bulunması mümkün olacak. Beyaz Saray yetkilisi, “Başkan, Eylül ayında Britanya’yı ziyaret edecek ve İsrail’de mola vermesi mümkün, ancak kesin değil ve henüz kesinleşmedi. Gelişmelere bağlı” açıklamasında bulundu. İsrailli yetkiliyse Trump’ın İsrail’e gelebileceğini ancak henüz “somut” bir durumun oluşmadığını ifade etti. Haberde, Washington yönetiminin gazze’de kapsamlı bir ateşkes anlaşması için taraflara baskı yaptığı da vurgulandı. İsrail ile Hamas heyetlerinin, Doha ve Kahire’de temaslarda bulunduğu bildiriliyor.

MOSSAD VE MÜZAKERE SÜREÇLERİ

İsrail’de yayın yapan Kanal 13 televizyonu, Mossad Direktörü David Barnea’nın Gazze’deki ateşkes ve esir takası müzakereleri çerçevesinde Katar’ı ziyaret ettiğini bildiriyor. Ayrıca, Hamas yöneticisi Halil el-Hayye liderliğindeki bir heyetin 12 Ağustos Salı günü Mısır’ın başkenti Kahire’ye giderek müzakerelere ilişkin görüşmeler gerçekleştirdiği aktarıldı. Gazze’deki ateşkes müzakereleri, İsrail’in tutumu nedeniyle tıkanma noktasına gelmişti.

İsrail, Temmuz’un son haftasında Gazze’den çekilme, savaşı sonlandırma ve esirlerin serbest bırakılması gibi temel konularda taviz vermeyerek, Katar’da Hamas ile yürütülen dolaylı müzakerelerden çekildi. Bununla birlikte, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da aynı hafta “Hamas’ın ateşkes konusunda isteksiz” olduğunu belirterek, Doha’da yürütülen görüşmelere katılan ekibini “danışma amacıyla” geri çağırdıklarını açıkladı. Hamas ise kapsamlı bir ateşkes ve esir takası anlaşmasına açık olduğunu ifade etmesine rağmen, İsrail’in geçerli olduğu geçici bir ateşkes dışında başka bir teklifi kabul etmediğini bildirdi. Öte yandan, İsrail, ateşkes teklifini Hamas’ın kabul etmediğini öne sürdü.