Trump, Tel Aviv’i Ziyaret Edilebilir

Beyaz Saray kaynakları, Yedioth Ahronot gazetesine açıklamalarda bulundu. Kaynakların bildirdiğine göre, Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerinde ilerleme sağlanması halinde Trump’ın, İngiltere ziyareti öncesi Tel Aviv’i ziyaret etme ihtimali var.

TRUMP’IN İSRAİL ZİYARETİNE İLİŞKİN DETAYLAR

Eğer gerçekleşirse Trump, İngiltere Kralı 3. Charles’ın davetiyle 17-19 Eylül tarihleri arasında Londra’daki resmi ziyareti öncesi İsrail’e geleceği ifade ediliyor. Beyaz Saray yetkilisi, “Başkan, eylül ayında Britanya’yı ziyaret edecek ve İsrail’de mola vermesi mümkün, ancak kesin değil ve henüz kesinleşmedi. Gelişmelere bağlı.” açıklamasında bulundu. İsrailli yetkili ise Trump’ın ziyaretinin mümkün olduğunu, fakat şu an için somut bir durumun ortaya çıkmadığını belirtti. Ayrıca, haberde Washington yönetiminin Gazze’de kapsamlı bir ateşkes anlaşması sağlanması için taraflara baskı yaptığı da bildirildi.

Ateşkes Müzakerelerinde GELİŞMELER

İsrail’de yayın yapan Kanal 13 televizyonu, Mossad Direktörü David Barnea’nın Gazze’deki ateşkes ve esir takası müzakereleri kapsamında Katar’ı ziyaret ettiğini duyurdu. Bunun yanı sıra, Hamas yöneticisi Halil el-Hayye liderliğindeki bir heyetin, müzakerelere dair görüşmelerde bulunmak amacıyla 12 Ağustos Salı günü Mısır’ın başkenti Kahire’ye gittiği bildirildi.

HAMAS’IN ATEŞKES KONUSUNDAKİ DURUMU

Gazze’deki ateşkes müzakereleri, İsrail’in tutumu nedeniyle sıkıntılı bir duruma girdi. Temmuz ayının son haftasında İsrail, Gazze’den çekilme ve esirlerin serbest bırakılması gibi konularda taviz vermeden, Katar’da Hamas ile devam eden dolaylı müzakerelerden çekilmişti. ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, “Hamas’ın ateşkes konusunda isteksiz” olduğunu belirtti ve Katar’ın başkenti Doha’daki ateşkes görüşmelerini yürüten ekibi “danışma amacıyla” geri çağırma kararı aldığını ifade etti. Hamas ise kapsamlı bir ateşkes ve esir takası anlaşmasına açık olduklarını bildirse de, İsrail’in yalnızca kendi şartlarının geçerli olduğu geçici bir ateşkes teklifine yanaşmadığını kaydetti. İsrail ise ateşkes teklifinin Hamas tarafından kabul edilmediğini öne sürdü.