Trump, TikTok Süresini Uzatı

TIKTOK İÇİN 75 GÜNLÜK EK SÜRE

Eski ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada TikTok’un kaderiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. “Yönetimim TikTok’u kurtarmak için bir anlaşma üzerinde çok sıkı çalışıyor ve büyük ilerleme kaydettik.” diyen Trump, “Anlaşma gerekli tüm onayları alabilmesi için daha fazla çalışma gerektiriyor, bu nedenle TikTok’u 75 gün daha açık tutmak için bir kararname imzalıyorum.” ifadelerini kullandı.

ÇİN İLE İLİŞKİLER VE TİCARİ TARİFELER

Trump, Çin ile iyi niyetle çalışmaya devam etmeyi umduklarını belirtti. Çin’in karşılıklı tarifelerden memnun olmadığını anladığını söyleyen eski başkan, bu tarifelerin ABD-Çin ticaretinde adil dengenin sağlanması için gerekli olduğunu vurguladı. Trump, “Bu durum tarifelerin en güçlü ekonomik araç olduğunu ve ABD’nin ulusal güvenliği için kritik önem taşıdığını gösteriyor.” dedi.

TIKTOK’UN GELECEĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

“TikTok’un karanlığa gömülmesini istemiyoruz.” diyen Trump, platformun geleceğiyle ilgili iyimser bir ton kullandı. Eski başkan, “Anlaşmayı sonuçlandırmak için TikTok ve Çin ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

TIKTOK’UN ABD’Lİ ŞİRKETE DEVRİ ŞARTI

TikTok’un ABD’deki varlığını sürdürebilmesi için yüzde 50 hissesinin Amerikan şirketine devredilmesi gerektiğini tekrarlayan Trump, “TikTok konusunda satma veya kapatma hakkına sahibiz. Buna biz karar vereceğiz. Çin’in de onayı gerekiyor ama eminim onlar da onay vereceklerdir. Vermezlerse Çin’e tarife koyarız.” açıklamasını yaptı.

TARİFE İNDİRİMİ KARŞILIĞINDA ONAY MESAJI

Trump, TikTok’un Amerikan firması tarafından satın alınmasına yönelik anlaşma sağlanamaması durumunda süreyi uzatabileceğini belirtti. Eski başkan, Çin yönetimine uygulamanın satışını onaylaması karşılığında tarife indirimi teklif edebilecekleri mesajını verdi.