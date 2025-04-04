Trump, TikTok Süresini Uzatı

TIKTOK’UN ABD’DE KALMASI İÇİN 75 GÜNLÜK EK SÜRE

Eski ABD Başkanı Donald Trump, TikTok’un ABD’de kalması için 75 günlük ek süre verdiğini duyurdu. Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, “Yönetimim TikTok’u kurtarmak için bir anlaşma üzerinde çok sıkı çalışıyor ve büyük ilerleme kaydettik. Anlaşma gerekli tüm onayları alabilmesi için daha fazla çalışma gerektiriyor, bu nedenle TikTok’u 75 gün daha açık tutmak için bir kararname imzalıyorum.” dedi.

ÇİN İLE İŞ BİRLİĞİ VE TARİFELER KONUSUNDA AÇIKLAMA

Trump, Çin ile iyi niyetle çalışmaya devam etmeyi umduklarını belirtti. Çin’in karşılıklı tarifelerden memnun olmadığını anladığını ancak bu tarifelerin ABD-Çin ticaretinde adil dengenin sağlanması için gerekli olduğunu vurguladı. “Bu durum, tarifelerin en güçlü ekonomik araç olduğunu ve ABD’nin ulusal güvenliği için kritik önem taşıdığını kanıtlıyor.” ifadelerini kullandı.

TIKTOK’UN KAPATILMASINI İSTEMEDİKLERİNİ BELİRTTİ

“TikTok’un karanlığa gömülmesini istemiyoruz.” diyen Trump, “Anlaşmayı sonuçlandırmak için TikTok ve Çin ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz.” şeklinde konuştu. TikTok’un ABD’de yasaklanmaması için yüzde 50 hissesinin Amerikan şirketine devredilmesi gerektiğini tekrarladı.

TIKTOK SATIŞI İÇİN ÇİN ONAYI VE TARİFE MESAJI

Trump, TikTok’un satışına Çin’in onay vermesi gerektiğini ancak bu onayın alınmaması durumunda Çin’e ek tarifeler uygulanabileceği sinyalini verdi. “TikTok konusunda satma veya kapatma hakkına sahibiz. Buna biz karar vereceğiz. Çin’in de onayı gerekiyor ama eminim onlar da onay vereceklerdir. Vermezlerse Çin’e tarife koyarız.” açıklamasını yaptı. Ayrıca, TikTok’un ABD’li bir şirket tarafından satın alınmasına yönelik anlaşma sağlanamazsa sürenin uzatılabileceğini belirtti.