Trump, TikTok Süresini Uzattı

TIKTOK İÇİN 75 GÜNLÜK EK SÜRE

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada TikTok’un geleceğiyle ilgili önemli bir adım attığını duyurdu. “Yönetimim TikTok’u kurtarmak için bir anlaşma üzerinde çok sıkı çalışıyor ve büyük ilerleme kaydettik. Anlaşma gerekli tüm onayları alabilmesi için daha fazla çalışma gerektiriyor, bu nedenle TikTok’u 75 gün daha açık tutmak için bir kararname imzalıyorum.” ifadelerini kullandı.

ÇİN İLE İŞ BİRLİĞİ VE TİCARİ TARİFELER

Trump, Çin ile iyi niyetle çalışmaya devam etmeyi umduklarını belirtti. Çin’in karşılıklı tarifelerden memnun olmadığını anladığını, ancak bu tarifelerin ABD-Çin ticaretinde adil dengenin sağlanması için gerekli olduğunu vurguladı. “Bu durum tarifelerin en güçlü ekonomik araç olduğunu ve ABD’nin ulusal güvenliği için kritik önem taşıdığını kanıtlıyor” dedi.

TIKTOK’UN KAPATILMASINI İSTEMİYORUZ

“TikTok’un karanlığa gömülmesini istemiyoruz” diyen Trump, “Anlaşmayı sonuçlandırmak için TikTok ve Çin ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz” şeklinde konuştu. TikTok’un ABD’deki varlığının devamı için yapılan müzakerelerin olumlu sonuçlanmasını umduğunu ifade etti.

ABD’Lİ ŞİRKETLERE DEVREDİLME ŞARTI

TikTok’un yüzde 50 hissesinin ABD’li bir şirkete devredilmesi gerektiğini tekrarlayan Trump, “TikTok konusunda satma veya kapatma hakkına sahibiz. Buna biz karar vereceğiz. Çin’in de onayı gerekiyor ama eminim onlar da onay vereceklerdir. Vermezlerse Çin’e tarife koyarız” açıklamasını yaptı. Ayrıca, Çin’in onay vermesi durumunda Pekin yönetimine tarife indirimi yapılabileceği mesajını verdi.

TIKTOK YASAĞININ GEÇMİŞİ

TikTok, ABD’de faaliyetlerini sürdürebilmek için Amerikan şirketlerine satış yapmaması halinde yasaklanma tehdidiyle karşı karşıya kalmıştı. 19 Ocak’ta uygulanan yasak kısa süreliğine devreye girmiş, ardından erişim yeniden sağlanmıştı. Trump’ın göreve başladığı ilk gün yasağın 75 gün ertelenmesi kararı alınmıştı.